Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг" В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову
на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология... а в чернигове ничего кроме картошки и бурака...
Полтаву рассматривали? Я вот тут 4 года назад был: https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review ... blast.html Супер!!!! 3 часа в Киев на скоростной электричке (или машине). Природа - супер (леса от сосны - до дуба с кленом), 2 речки, рядом курорт - Миргород. Хавка супер, все экологически чистое и не дорогое. И в городе много каштанов!!!! К тому же есть местные лендлорды на ветке. Можно все промониторить. У меня друг, москвич, мечтает на пенсию туда переехать. Его теща там живет )))
Vlad442 написав:Где-то так. Смотрите, государственная система не работает должным образом. Если позвонить в полицию по поводу парковке на газоне, через полчаса эвакуатор не приедет. Что делать? Терпеть? Или самоорганизовываться для того, чтобы взять на себя некоторые функции слабого государства и не допустить анархии?
Первый написав:Але Я розумію, що Микола з Ваньою знайдуть 350 можливостей його покращити. Вані не сподобається колір рам, захоче коричневий, Миколі не сподобається їх кількість, і відсутність виносу на 50 см....
Але буде УК, яка відповідно до договору потушить світло. Макс на це подивиться, й подумає що у нього достатньо утеплення і іпашить фасад не буде...
Не потушить, бо є пряма угода з постачальником. Всі мешканці "Ліпінки" підписували "правила проживання" і договір, де йдеться про штраф 10000 уо за порушення фасаду кондиціонерами, неузгоджене засклення балконів тощо. І подивіться, що вони наробили. Кажуть, що УК намагалась відсудити той штраф, але нічого не вийшло. В нас УК, яка начебто могла б навести лад, це зробити не має можливості.