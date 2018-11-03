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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2601260226032604

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:То есть, опять "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг" :)
В Киеве через 5 лет - жизни нет, а через 15 лет именно возле вашей дачи в гребенях Черкасс - и жизнь, и супермаркеты, и аптеки, и медсёстры с капельницами по вызову :)

на Чернигов не уговаривайте... там холодно и люди злые и говорят смешно... а в черкасах днепр, рыбалка, экология...
а в чернигове ничего кроме картошки и бурака... :mrgreen:

Полтаву рассматривали? Я вот тут 4 года назад был: https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review ... blast.html
Супер!!!!
3 часа в Киев на скоростной электричке (или машине). Природа - супер (леса от сосны - до дуба с кленом), 2 речки, рядом курорт - Миргород. Хавка супер, все экологически чистое и не дорогое. И в городе много каштанов!!!!
К тому же есть местные лендлорды на ветке. Можно все промониторить.
У меня друг, москвич, мечтает на пенсию туда переехать. Его теща там живет )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:17

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Народ наш только грубую силу понимает. Больше ничего.


это да
но применив ее вы сами выходите из правового поля
вы уверены шо к этому готовы?
вот лично вы? :mrgreen:

воинственный ботан - зрелище довольно комичное :mrgreen:

Я уже на грани. А разъяренный ботан может быть опасен. История знает много случаев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:19

  airmax78 написав:Я уже на грани. А разъяренный ботан может быть опасен. История знает много случаев.

Будете стеклить балкон с выносом, и вешать кондиционер мимо корзины? :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:21

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Где-то так.
Смотрите, государственная система не работает должным образом. Если позвонить в полицию по поводу парковке на газоне, через полчаса эвакуатор не приедет. Что делать? Терпеть? Или самоорганизовываться для того, чтобы взять на себя некоторые функции слабого государства и не допустить анархии?

А вы попробуйте, хоть раз, не пройти мимо, а позвонить в полицию, или остановить мимо проезжающий патруль, тут уже даже для "ленивых" приложение даже сделали для Киева
https://vesti-ukr.com/kiev/300333-kievl ... v-parkovki

Или, когда видите дрон который летает над стратегическими объектами, типа складов, или объектов метрополитена, тоже молча будете наблюдать? :roll:

Я звонила, когда на пешеходном переходе некое бы*** припарковало свое авто. Даже спецом ждала патруль. Через полчаса перезвонила и мне популярно объяснили, что есть более важные дела.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:40

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Я уже на грани. А разъяренный ботан может быть опасен. История знает много случаев.

Будете стеклить балкон с выносом, и вешать кондиционер мимо корзины? :D

Буду срезать кондиционеры и выбивать окна на остекленных балконах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:46

  airmax78 написав:Буду срезать кондиционеры

скрипичным смычком?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:48

  Natt написав:Я звонила, когда на пешеходном переходе некое бы*** припарковало свое авто. Даже спецом ждала патруль. Через полчаса перезвонила и мне популярно объяснили, что есть более важные дела.

Патруль приезжает не сразу, но приезжает и отзванивается.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:53

  Первый написав:Але Я розумію, що Микола з Ваньою знайдуть 350 можливостей його покращити. Вані не сподобається колір рам, захоче коричневий, Миколі не сподобається їх кількість, і відсутність виносу на 50 см....

Але буде УК, яка відповідно до договору потушить світло. Макс на це подивиться, й подумає що у нього достатньо утеплення і іпашить фасад не буде...

Не потушить, бо є пряма угода з постачальником.
Всі мешканці "Ліпінки" підписували "правила проживання" і договір, де йдеться про штраф 10000 уо за порушення фасаду кондиціонерами, неузгоджене засклення балконів тощо. І подивіться, що вони наробили. Кажуть, що УК намагалась відсудити той штраф, але нічого не вийшло. В нас УК, яка начебто могла б навести лад, це зробити не має можливості.
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