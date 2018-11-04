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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:20

  hume написав:В кт адский трэш с парковкой, никого в отдельностоящюю многоуровневую не загнать, не для того вольные украинцы там квартиры покупали.

ну как Вам сказать,аренда в паркинге на текущий момент порядка 3000 в месяц. и мест нету
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

удар ногой в пах....

Киевляне "спрятали" балкон между стенами двух рядом стоящих домов.
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/kie ... 85805.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:38

Чукча2

Звідти ж.

Як зробити Успішне утеплення:
1. Використовуй різний по товщині утеплювач
2. Іпаш по нерівній стіні - і так піде
3. Фарбуй в кольори прапора- щоб всі знали що ти рукастий УКРАЇНЕЦЬ і патріот!
4. Не переживай! Головне щоб було тепленько. Народ тебе підтримає.

Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:42

  Первый написав:Проте є ваня, коля, юра і їм тре десь жити і у них є права іпашить НОВИЙ БУДИНОК, а у Вас не має прав жити в будинку як з картинки...

Право есть, договором не связан, нет у меня такого пункта, но я считаю жлобством портить фасад или захватывать МОП.

Раз уж такие все "правильные", а подскажите-ка кто из присутсвующих, при ремонте под проводку/розетки/выключатели или сантехнику НЕ СДЕЛАЛ НИ ОДНОГО отверстия под розетку или штробу в несущих конструкциях (пилоны, несущие стены) или не проштробил монолитные перекрытия, "патамушта под теплый пол не хватает" или не подрезал кусок стены, арочку, вынес балконный блок, патаму шта тут мне надо????
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45

  Xenon написав:
  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Добро должно быть с кулаками.
С волками жить - по волчьи выть.

Т.е. Вы предлагаете, как уже писалось выше, за неправильную парковку, бить стекла, резать шины, а че добро должно быть с кулаками... :roll:

если б..ло село окружающим на голову, то нужно с ним бороться

например в некоторых ЖК инициативные соседи сбрасываются деньгами на наклейки, и делают рейды ;) (за парковку на поворотах, тротуарах, пеш.переходах и тп)
потом леням нужно будет поработать насосом или тряпочкой :)

и я вам скажу, система худо-бедно , но работает

Ну конечно работает. Только это с такими особями и работает: беспредел на беспредел. А на "а не могли бы вы, пожалуйста, не ставить здесь свой автомобиль" - будете властно посланы нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Тут опять манипуляция у Влада, Вы разграничивайте понятия, самооборона и нападение, бить стекла или жечь, как предлагает Макс, это уже преступление, самоборона - нет.

Это не манипуляция. Может не очень удачный пример.
Давайте по-другому. Я считаю, что если человек нарушает нормы и законы общества, то он отказывается не только от обязанности их соблюдать, но и от права на их защиту. Поэтому общество может тоже не связывать себя рамками. ОСМД незаконно отключит свет, это вполне вписывается в мою картину мира. Не хочешь чтобы с тобой поступали незаконно, не нарушай.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Раз уж такие все "правильные", а подскажите-ка кто из присутсвующих, при ремонте под проводку/розетки/выключатели или сантехнику НЕ СДЕЛАЛ НИ ОДНОГО отверстия под розетку или штробу в несущих конструкциях (пилоны, несущие стены) или не проштробил монолитные перекрытия, "патамушта под теплый пол не хватает" или не подрезал кусок стены, арочку, вынес балконный блок, патаму шта тут мне надо????

Вот это классическая манипуляция.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Раз уж такие все "правильные", а подскажите-ка кто из присутсвующих, при ремонте под проводку/розетки/выключатели или сантехнику НЕ СДЕЛАЛ НИ ОДНОГО отверстия под розетку или штробу в несущих конструкциях (пилоны, несущие стены) или не проштробил монолитные перекрытия, "патамушта под теплый пол не хватает" или не подрезал кусок стены, арочку, вынес балконный блок, патаму шта тут мне надо????

Вот это классическая манипуляция.

Это опрос. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:57

Vlad442
Вы же знаете что штробы, отверстия (под дюбель 6-10, чтобы что-то повесить, то ОК и допускаетсся) в несущих конструкциях ослабляют несущие свойства, а некоторые, такие как горизонтальные штробы или любыее штробы в потолках/полу вообще приводят к аварийности туда же вырезание арок/снос несущих стен.
Хотя практически всегда можно сделать это НЕ НАРУШАЯ конструкционные элементы дома.
Это как с кондиционерами, можно сделать правильно, а можно наколхозить...
Где манипуляция?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лис, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:58

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Тут опять манипуляция у Влада, Вы разграничивайте понятия, самооборона и нападение, бить стекла или жечь, как предлагает Макс, это уже преступление, самоборона - нет.

Это не манипуляция. Может не очень удачный пример.
Давайте по-другому. Я считаю, что если человек нарушает нормы и законы общества, то он отказывается не только от обязанности их соблюдать, но и от права на их защиту. Поэтому общество может тоже не связывать себя рамками. ОСМД незаконно отключит свет, это вполне вписывается в мою картину мира. Не хочешь чтобы с тобой поступали незаконно, не нарушай.


Так зачем ты (условный) подсовываешь на подпись некую бумажку? Вывешивай в доме список своих "ненарушаемых" понятий, и все будет ок.
Или вы договариваетесь и живете по правилам, и наказываете по правилам, или "медведь-прокурор".
С чего ты решил, что твои осббешные яйца окажутся тверже?
vano80
 
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