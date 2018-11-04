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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В том, что с темы "действие равно противодействию", тема уводится в русло "посмотри на себя".
Если я запаркуюсь возле подъезда и буду мешать выезжать мамашам с колясками, я буду понимать, что это я, пусть и чужими руками, бросил камень себе в лобовое стекло, а не буду говорить "преступники, как они могли, есть же законы".
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:04
Т.е. я понимаю, что хоть одно из вышеперечисленного с несущими стенами все-же делал?
А это гораздо важнее, всей этой возни с неправильной парковкой.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В нашем обществе со слабым государством (плохими законами, плохой судебной системой, плохими чиновниками) "наказывать по правилам" это фейк, это погрозить пальчиком и провоцировать дальшейшую анархию. Почитайте про теорию разбитых окон.
Нет у вас законных методов на Костю Сапрыкина, поэтому общество должно самоорганизовываться. Коллектив как правило сильней индивидуала. Даже "прокурора".
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще одна манипуляция. На основании чего возникло это "понимание"? Скатываетесь в тупой троллинг, прикидываясь идиотом, когда нечего сказать?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:16
Кинуть камень своими руками, это не из той же серии?
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сижу плюсую Вдаду целый день - кто бы мог подумать?
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:28
он столь же академично и подробно рассказывает на соседней ветке как наепывать налоговую при сдаче в аренду квартир, а тут пишет про плохое государство и шо всему виной - вороватые элиты
пистеть не мешки ворочать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29
Ну то есть по понятиям все таки?
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:45
ничего подобного.
приезжий моралист из Одессы плюс моралист первый рассказывают в два ствола, как жить.
уверен. у каждого из этих моралистов по десятку скелетов в шкафах, включая озвученные выше.
но мораль она такая мораль.
если ты по-жизни никто и зовут тебя никак, то хоть тут можно удовлетворить своё ничтожное эго и морализировать от рассвета до заката.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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