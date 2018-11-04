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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2604260526062607>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.

https://www.obozrevatel.com/economics/u ... d-udar.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Где манипуляция?

В том, что с темы "действие равно противодействию", тема уводится в русло "посмотри на себя".
Если я запаркуюсь возле подъезда и буду мешать выезжать мамашам с колясками, я буду понимать, что это я, пусть и чужими руками, бросил камень себе в лобовое стекло, а не буду говорить "преступники, как они могли, есть же законы".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:04

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Где манипуляция?

В том, что с темы "действие равно противодействию", тема уводится в русло "посмотри на себя".
Если я запаркуюсь возле подъезда и буду мешать выезжать мамашам с колясками, я буду понимать, что это я, пусть и чужими руками, бросил камень себе в лобовое стекло, а не буду говорить "преступники, как они могли, есть же законы".

Т.е. я понимаю, что хоть одно из вышеперечисленного с несущими стенами все-же делал?
А это гораздо важнее, всей этой возни с неправильной парковкой.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Так зачем ты (условный) подсовываешь на подпись некую бумажку? Вывешивай в доме список своих "ненарушаемых" понятий, и все будет ок.
Или вы договариваетесь и живете по правилам, и наказываете по правилам, или "медведь-прокурор".
С чего ты решил, что твои осббешные яйца окажутся тверже?

В нашем обществе со слабым государством (плохими законами, плохой судебной системой, плохими чиновниками) "наказывать по правилам" это фейк, это погрозить пальчиком и провоцировать дальшейшую анархию. Почитайте про теорию разбитых окон.
Нет у вас законных методов на Костю Сапрыкина, поэтому общество должно самоорганизовываться. Коллектив как правило сильней индивидуала. Даже "прокурора".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Т.е. я понимаю, что хоть одно из вышеперечисленного с несущими стенами все-же делал?

Еще одна манипуляция. На основании чего возникло это "понимание"? Скатываетесь в тупой троллинг, прикидываясь идиотом, когда нечего сказать?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:16

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Т.е. я понимаю, что хоть одно из вышеперечисленного с несущими стенами все-же делал?

Еще одна манипуляция. На основании чего возникло это "понимание"? Скатываетесь в тупой троллинг, прикидываясь идиотом, когда нечего сказать?

Кинуть камень своими руками, это не из той же серии? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сижу плюсую Вдаду целый день - кто бы мог подумать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:28

  airmax78 написав:Сижу плюсую Вдаду целый день - кто бы мог подумать?


он столь же академично и подробно рассказывает на соседней ветке как наепывать налоговую при сдаче в аренду квартир, а тут пишет про плохое государство и шо всему виной - вороватые элиты
пистеть не мешки ворочать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 05 лис, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:29

  Vlad442 написав:
  vano80 написав:Так зачем ты (условный) подсовываешь на подпись некую бумажку? Вывешивай в доме список своих "ненарушаемых" понятий, и все будет ок.
Или вы договариваетесь и живете по правилам, и наказываете по правилам, или "медведь-прокурор".
С чего ты решил, что твои осббешные яйца окажутся тверже?

В нашем обществе со слабым государством (плохими законами, плохой судебной системой, плохими чиновниками) "наказывать по правилам" это фейк, это погрозить пальчиком и провоцировать дальшейшую анархию. Почитайте про теорию разбитых окон.
Нет у вас законных методов на Костю Сапрыкина, поэтому общество должно самоорганизовываться. Коллектив как правило сильней индивидуала. Даже "прокурора".


Ну то есть по понятиям все таки?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:45

  Vlad442 написав:Вот это классическая манипуляция.

ничего подобного.
приезжий моралист из Одессы плюс моралист первый рассказывают в два ствола, как жить.
уверен. у каждого из этих моралистов по десятку скелетов в шкафах, включая озвученные выше.
но мораль она такая мораль.
если ты по-жизни никто и зовут тебя никак, то хоть тут можно удовлетворить своё ничтожное эго и морализировать от рассвета до заката.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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