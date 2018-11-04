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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2607260826092610>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:26

  airmax78 написав:Достаточно чтобы Минрегионстрой и ГАСК перестали по-разному трактовать эти вопросы и занялись этой проблемой всерьез.

а, понятно.
разговорчивый приезжий макс, которому что-то не нравится, надеется, что в стране под названием Украина Минрегионстрой и ГАСК сделают ему красиво.
я больше не имею к вам вопросов, макс.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:28

  zzzzzz написав:Лифт пассажирских ЛП-4010 УХЛ 4

В моем доме установили НОВЫЙ лифт данной модели в мае месяце.
За все время его работы без поломок было 2 недели. В остальное время поломки каждую неделю, бывает каждый день, а бывало по 3 раза в день вызывали мастеров.

Зображення

У меня есть немого акций этого производителя :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:30

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Достаточно чтобы Минрегионстрой и ГАСК перестали по-разному трактовать эти вопросы и занялись этой проблемой всерьез.

а, понятно.
разговорчивый приезжий макс, которому что-то не нравится, надеется, что в стране под названием Украина Минрегионстрой и ГАСК сделают ему красиво.
я больше не имею к вам вопросов, макс.

Ну, вообще-то профильные ведомства. А кто этим должен заниматься? ВРУ должна принять Кодекс о неприкосновенности фасадов? Или Кабмин выпускать срочную Постанову? Это элементарные вещи. В нормальных странах, где у людей мозги не набекрень, уже давно (лет 200) это даже не обсуждается. У нас же условный Макс должен создать общественную организацию и требовать внесения изменений в Конституцию. Иначе фасады не спасти.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:34

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Как получится, Вано, как получится. Получится по закону давить жлобов - надо по закону. Не получается по закону - надо так, как получается. "Мочи жлобов" - за этот предвыборный лозунг я бы пошел агитировать, наблюдателем на избирательный участок и даже вступил бы в партию.
В Западной Европе тоже не все было с самого начала гладко. Мы, к сожалению, этот период в нашей истории так и не прошли. А если и прошли, местами, то за 70 лет забыли.
https://uainfo.org/blognews/522352-kak- ... trane.html
Жесточайшие нормы застройки в Амстердаме ввели еще в XVI веке.


Проблема в том кого считать жлобом. Вот приняли общим сговором бумажку - стеклящий жлоб и ему будет больно - это нормально.
Если каждый сам будет решать кто жлоб, а кто нет - ну не обижайтесь тогда.

Не злите меня, Вано. Какую бумажку? Есть Договор на обслуживание с УК где все черным по белому написано: что можно, а что нельзя. Есть паспорт фасада. Есть форум собственников на котором 150 раз это проговорено и перетерто. Но жлобам - насрать на все. "Им надо".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:37

  zzzzzz написав:Лифт пассажирских ЛП-4010 УХЛ 4

В моем доме установили НОВЫЙ лифт данной модели в мае месяце.
За все время его работы без поломок было 2 недели. В остальное время поломки каждую неделю, бывает каждый день, а бывало по 3 раза в день вызывали мастеров.


На чем-то сэкономили или кривой монтаж. Дом, как я понимаю, давно заселен? В новостроях обычная причина такого: транспортировка жлобами стройматериалов и строймусора пассажирскими лифтами с набивкой лифта "под завязку".
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:40

Тема для обсуждения

Живут в палатках: В Киеве коллекторы вышвырнули на улицу семью из собственной квартиры
https://golos.ua/i/645828
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 05 лис, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:41

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Я не нарушаю законы, потому что мне не нужен кирпич в лобовом стекле и у меня достаточно ума, чтобы понять взаимосвязь.

все так говорят.
но когда о своей шкуре, то, например, налоги платить забывают.
вы платите налоги от сдачи квартир в аренду?

Это уже обсасывали. Плачу (мне же не нужны неприятности), может не в максимальном объеме.
Задача государства собирать налоги. Со всех одинаково - создавать одинаковые условия игры. Это не партизанщина отдельных сознательных граждан. Налоги должны платить или все, или никто.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:42

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Лифт пассажирских ЛП-4010 УХЛ 4

В моем доме установили НОВЫЙ лифт данной модели в мае месяце.
За все время его работы без поломок было 2 недели. В остальное время поломки каждую неделю, бывает каждый день, а бывало по 3 раза в день вызывали мастеров.


На чем-то сэкономили или кривой монтаж. Дом, как я понимаю, давно заселен? В новостроях обычная причина такого: транспортировка жлобами стройматериалов и строймусора пассажирскими лифтами с набивкой лифта "под завязку".


Дом старый , перегруз никогда не замечал .Это была замена старого на новый.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:43

  Yuri_T написав:
  Первый написав:Нічого Юр, виправимо. Тобі ж подобаються красиві будинки.

конечно нравятся.
но не нравятся моралисты.
ты фото своего застеклённого балкона не забыл выложить? мне кажется, что забыл.


:-)

А якщо все норм, то що це змінить? Ти ж не розсклиш свій балкон і тамбур не розваляєш. І навіть на місяць не пропадеш:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:51

  Первый написав::-)

А якщо все норм, то що це змінить? Ти ж не розсклиш свій балкон і тамбур не розваляєш. І навіть на місяць не пропадеш:-)

так ты ведь не свой запостишь.
постесняешься подрывать репутацию.
а месяц, чтобы не читать тебя и макса - не срок. отдых даже :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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