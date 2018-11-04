Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В моем доме установили НОВЫЙ лифт данной модели в мае месяце. За все время его работы без поломок было 2 недели. В остальное время поломки каждую неделю, бывает каждый день, а бывало по 3 раза в день вызывали мастеров.
airmax78 написав:Достаточно чтобы Минрегионстрой и ГАСК перестали по-разному трактовать эти вопросы и занялись этой проблемой всерьез.
а, понятно. разговорчивый приезжий макс, которому что-то не нравится, надеется, что в стране под названием Украина Минрегионстрой и ГАСК сделают ему красиво. я больше не имею к вам вопросов, макс.
Ну, вообще-то профильные ведомства. А кто этим должен заниматься? ВРУ должна принять Кодекс о неприкосновенности фасадов? Или Кабмин выпускать срочную Постанову? Это элементарные вещи. В нормальных странах, где у людей мозги не набекрень, уже давно (лет 200) это даже не обсуждается. У нас же условный Макс должен создать общественную организацию и требовать внесения изменений в Конституцию. Иначе фасады не спасти.
airmax78 написав:Как получится, Вано, как получится. Получится по закону давить жлобов - надо по закону. Не получается по закону - надо так, как получается. "Мочи жлобов" - за этот предвыборный лозунг я бы пошел агитировать, наблюдателем на избирательный участок и даже вступил бы в партию. В Западной Европе тоже не все было с самого начала гладко. Мы, к сожалению, этот период в нашей истории так и не прошли. А если и прошли, местами, то за 70 лет забыли. https://uainfo.org/blognews/522352-kak- ... trane.html Жесточайшие нормы застройки в Амстердаме ввели еще в XVI веке.
Проблема в том кого считать жлобом. Вот приняли общим сговором бумажку - стеклящий жлоб и ему будет больно - это нормально. Если каждый сам будет решать кто жлоб, а кто нет - ну не обижайтесь тогда.
Не злите меня, Вано. Какую бумажку? Есть Договор на обслуживание с УК где все черным по белому написано: что можно, а что нельзя. Есть паспорт фасада. Есть форум собственников на котором 150 раз это проговорено и перетерто. Но жлобам - насрать на все. "Им надо".
В моем доме установили НОВЫЙ лифт данной модели в мае месяце. За все время его работы без поломок было 2 недели. В остальное время поломки каждую неделю, бывает каждый день, а бывало по 3 раза в день вызывали мастеров.
На чем-то сэкономили или кривой монтаж. Дом, как я понимаю, давно заселен? В новостроях обычная причина такого: транспортировка жлобами стройматериалов и строймусора пассажирскими лифтами с набивкой лифта "под завязку".
Vlad442 написав:Я не нарушаю законы, потому что мне не нужен кирпич в лобовом стекле и у меня достаточно ума, чтобы понять взаимосвязь.
все так говорят. но когда о своей шкуре, то, например, налоги платить забывают. вы платите налоги от сдачи квартир в аренду?
Это уже обсасывали. Плачу (мне же не нужны неприятности), может не в максимальном объеме. Задача государства собирать налоги. Со всех одинаково - создавать одинаковые условия игры. Это не партизанщина отдельных сознательных граждан. Налоги должны платить или все, или никто.
В моем доме установили НОВЫЙ лифт данной модели в мае месяце. За все время его работы без поломок было 2 недели. В остальное время поломки каждую неделю, бывает каждый день, а бывало по 3 раза в день вызывали мастеров.
На чем-то сэкономили или кривой монтаж. Дом, как я понимаю, давно заселен? В новостроях обычная причина такого: транспортировка жлобами стройматериалов и строймусора пассажирскими лифтами с набивкой лифта "под завязку".
Дом старый , перегруз никогда не замечал .Это была замена старого на новый.