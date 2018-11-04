|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:52
или "Лох платит всегда"
Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики?
Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то?
Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3027
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:53
Vlad442 написав:
может не в максимальном объеме.
а в каком, если не секрет?
1/10, 1/20?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13236
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1774 раз.
- Подякували: 3722 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:56
Первый написав: Yuri_T написав: Первый написав:
Нічого Юр, виправимо. Тобі ж подобаються красиві будинки.
конечно нравятся.
но не нравятся моралисты.
ты фото своего застеклённого балкона не забыл выложить? мне кажется, что забыл.
А якщо все норм, то що це змінить? Ти ж не розсклиш свій балкон і тамбур не розваляєш. І навіть на місяць не пропадеш:-)
Юра для себя уже все решил, ярлыки развесил. "Если кто-то топит за что-то хорошее - это ему просто сейчас это выгодно, а на самом деле он ур0д и извращенец и когда никто не видит - ссыт в парадной."
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26635
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:01
UA написав:
или "Лох платит всегда"
Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики?
Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то?
Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.
Отличная тема. Не справились с этим в средневековье, как жители Швабии, будем наверстывать сейчас. Беда только в том, что счетчики воды у большинства в квартирах. В МОПах они только в относительно свежих новостройках. И выявить козлов, которые ставят магниты, в большинстве домов будет проблематично.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26635
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:02
Yuri_T написав: Первый написав:
А якщо все норм, то що це змінить? Ти ж не розсклиш свій балкон і тамбур не розваляєш. І навіть на місяць не пропадеш:-)
так ты ведь не свой запостишь.
постесняешься подрывать репутацию.
а месяц, чтобы не читать тебя и макса - не срок. отдых даже
Навіть і подумати про таке не міг:-(
Я вірю в людей, повір і Ти.
Юр, реально Ти не за те топиш.
Ну іпашать старий фонд, хрін з ним - дуже складно розвернути. Але коли іпашать нові будинки.... це просто пісець.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13496
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 1762 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:08
Первый написав: Yuri_T написав:
так ты ведь не свой запостишь.
постесняешься подрывать репутацию.
а месяц, чтобы не читать тебя и макса - не срок. отдых даже
Навіть і подумати про таке не міг:-(
Я вірю в людей, повір і Ти.
Юр, реально Ти не за те топиш.
Ну іпашать старий фонд, хрін з ним - дуже складно розвернути. Але коли іпашать нові будинки.... це просто пісець.
"Мы живем внутри квартиры и на фасад нам насрать" - это то, что говорили мне в глаза. После такого аргумента ты понимаешь, что дальше разговаривать бесполезно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26635
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|