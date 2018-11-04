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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2607260826092610

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:52

  Чукча2 написав:Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.

https://www.obozrevatel.com/economics/u ... d-udar.htm

или "Лох платит всегда"
Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики?
Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то?
Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:53

  Vlad442 написав:может не в максимальном объеме.

а в каком, если не секрет?
1/10, 1/20?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:56

  Первый написав:
  Yuri_T написав:
  Первый написав:Нічого Юр, виправимо. Тобі ж подобаються красиві будинки.

конечно нравятся.
но не нравятся моралисты.
ты фото своего застеклённого балкона не забыл выложить? мне кажется, что забыл.


:-)

А якщо все норм, то що це змінить? Ти ж не розсклиш свій балкон і тамбур не розваляєш. І навіть на місяць не пропадеш:-)

Юра для себя уже все решил, ярлыки развесил. "Если кто-то топит за что-то хорошее - это ему просто сейчас это выгодно, а на самом деле он ур0д и извращенец и когда никто не видит - ссыт в парадной."
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:01

  UA написав:
  Чукча2 написав:Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.

https://www.obozrevatel.com/economics/u ... d-udar.htm

или "Лох платит всегда"
Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики?
Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то?
Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.

Отличная тема. Не справились с этим в средневековье, как жители Швабии, будем наверстывать сейчас. Беда только в том, что счетчики воды у большинства в квартирах. В МОПах они только в относительно свежих новостройках. И выявить козлов, которые ставят магниты, в большинстве домов будет проблематично.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:02

  Yuri_T написав:
  Первый написав::-)

А якщо все норм, то що це змінить? Ти ж не розсклиш свій балкон і тамбур не розваляєш. І навіть на місяць не пропадеш:-)

так ты ведь не свой запостишь.
постесняешься подрывать репутацию.
а месяц, чтобы не читать тебя и макса - не срок. отдых даже :mrgreen:


Навіть і подумати про таке не міг:-(
Я вірю в людей, повір і Ти.

Юр, реально Ти не за те топиш.
Ну іпашать старий фонд, хрін з ним - дуже складно розвернути. Але коли іпашать нові будинки.... це просто пісець.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:08

  Первый написав:
  Yuri_T написав:так ты ведь не свой запостишь.
постесняешься подрывать репутацию.
а месяц, чтобы не читать тебя и макса - не срок. отдых даже :mrgreen:


Навіть і подумати про таке не міг:-(
Я вірю в людей, повір і Ти.

Юр, реально Ти не за те топиш.
Ну іпашать старий фонд, хрін з ним - дуже складно розвернути. Але коли іпашать нові будинки.... це просто пісець.

"Мы живем внутри квартиры и на фасад нам насрать" - это то, что говорили мне в глаза. После такого аргумента ты понимаешь, что дальше разговаривать бесполезно.
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  #<1 ... 2607260826092610
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