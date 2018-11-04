Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
или "Лох платит всегда" Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики? Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то? Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.
А что не так? У меня и в кооперативе, и в ОСМД давно так платят. От общего расхода по домовому счетчику отнимаются показания счетчиков жильцов. Жильцы оплачивают свое, остальное кооператив или ОСМД.
airmax78 написав:Ну конечно работает. Только это с такими особями и работает: беспредел на беспредел. А на "а не могли бы вы, пожалуйста, не ставить здесь свой автомобиль" - будете властно посланы нах.
ну если это скажет ботан со скрипкой под мышкой поправляя очёчки то таки да
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или "Лох платит всегда" Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики? Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то? Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.
А что не так? У меня и в кооперативе, и в ОСМД давно так платят. От общего расхода по домовому счетчику отнимаются показания счетчиков жильцов. Жильцы оплачивают свое, остальное кооператив или ОСМД.
Более того: в Московии такое уже лет с 5 как -- логично что и наши "задумались" о внедрении.
airmax78 написав:"Мы живем внутри квартиры и на фасад нам насрать" - это то, что говорили мне в глаза. После такого аргумента ты понимаешь, что дальше разговаривать бесполезно.
К сожалению. И эти де*** не понимают, что от фасада зависит стоимость их квартиры.
Я несколько лет назад вела проект с СК. И присутствовала на передаче квартир инвесторам, и лично объясняла каждому, насколько важно соблюдать вид фасада с точки зрения стоимости квартир в комплексе, в договорах было все прописано, схемы по застеклению и размещению кондиционеров выданы. Недавно проезжала мимо. Шанхай.
airmax78 написав:"Мы живем внутри квартиры и на фасад нам насрать" - это то, что говорили мне в глаза. После такого аргумента ты понимаешь, что дальше разговаривать бесполезно.
К сожалению. И эти де*** не понимают, что от фасада зависит стоимость их квартиры.
Я несколько лет назад вела проект с СК. И присутствовала на передаче квартир инвесторам, и лично объясняла каждому, насколько важно соблюдать вид фасада с точки зрения стоимости квартир в комплексе, в договорах было все прописано, схемы по застеклению и размещению кондиционеров выданы. Недавно проезжала мимо. Шанхай.
Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.
airmax78 написав:Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.
Ну так, многие ж говорят "мне все равно сколько моя квартира стоит, я ее продавать не собираюсь". А если продавать будут, то доп. прибыль наверное думают с застекленного балкона получить. В СимСити они не играли, судя по всему.