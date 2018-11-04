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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2609261026112612>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:25

  UA написав:
  Чукча2 написав:Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.

https://www.obozrevatel.com/economics/u ... d-udar.htm

или "Лох платит всегда"
Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики?
Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то?
Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.


А что не так? У меня и в кооперативе, и в ОСМД давно так платят. От общего расхода по домовому счетчику отнимаются показания счетчиков жильцов. Жильцы оплачивают свое, остальное кооператив или ОСМД.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну конечно работает. Только это с такими особями и работает: беспредел на беспредел. А на "а не могли бы вы, пожалуйста, не ставить здесь свой автомобиль" - будете властно посланы нах.

ну если это скажет ботан со скрипкой под мышкой поправляя очёчки то таки да :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:36

  Elensk написав:
  UA написав:
  Чукча2 написав:Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.

https://www.obozrevatel.com/economics/u ... d-udar.htm

или "Лох платит всегда"
Что мешает водоканалу устанавливать более совершенные счетчики?
Зачем валить свои организационные вопросы на кого -то?
Нормальной реакцией на такие вещи должна быть общенациональная стачка, повешение на Хрещатике владельцев поставщиков комм.услуг с дальнейшей кремацией на заводе Энергия (ну шоб, всю по фен-шуй было), национализация Киевэнерго - Водоканала.


А что не так? У меня и в кооперативе, и в ОСМД давно так платят. От общего расхода по домовому счетчику отнимаются показания счетчиков жильцов. Жильцы оплачивают свое, остальное кооператив или ОСМД.

Более того: в Московии такое уже лет с 5 как -- логично что и наши "задумались" о внедрении.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:39

  airmax78 написав:"Мы живем внутри квартиры и на фасад нам насрать" - это то, что говорили мне в глаза. После такого аргумента ты понимаешь, что дальше разговаривать бесполезно.


К сожалению. И эти де*** не понимают, что от фасада зависит стоимость их квартиры.

Я несколько лет назад вела проект с СК. И присутствовала на передаче квартир инвесторам, и лично объясняла каждому, насколько важно соблюдать вид фасада с точки зрения стоимости квартир в комплексе, в договорах было все прописано, схемы по застеклению и размещению кондиционеров выданы.
Недавно проезжала мимо. Шанхай.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:43

  Elensk написав:
  airmax78 написав:"Мы живем внутри квартиры и на фасад нам насрать" - это то, что говорили мне в глаза. После такого аргумента ты понимаешь, что дальше разговаривать бесполезно.


К сожалению. И эти де*** не понимают, что от фасада зависит стоимость их квартиры.

Я несколько лет назад вела проект с СК. И присутствовала на передаче квартир инвесторам, и лично объясняла каждому, насколько важно соблюдать вид фасада с точки зрения стоимости квартир в комплексе, в договорах было все прописано, схемы по застеклению и размещению кондиционеров выданы.
Недавно проезжала мимо. Шанхай.

Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:51

  airmax78 написав:Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.

Ну так, многие ж говорят "мне все равно сколько моя квартира стоит, я ее продавать не собираюсь". А если продавать будут, то доп. прибыль наверное думают с застекленного балкона получить. В СимСити они не играли, судя по всему.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:55

  speedsx написав:...В СимСити они не играли, судя по всему.

и что там?
туземцам, вылезшим из схронов и спустившимся с терриконов, по волюнтаристскому пожеланию максов-градостроителей в миг прививают коллективный разум?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новый мировой порядок уже наступил:
Новый Президент Бразилии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B4%D1%8B
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:у меня в этот самый момент несколько уе6анов стеклят балконы и ур0дуют вентфасад своими кондерами

упс
это где?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:26

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.

Ну так, многие ж говорят "мне все равно сколько моя квартира стоит, я ее продавать не собираюсь". А если продавать будут, то доп. прибыль наверное думают с застекленного балкона получить. В СимСити они не играли, судя по всему.

Вот именно так и говорят: "мы квартиру для жизни покупали". Аргументы, что это сегодня для жизни, а завтра придется продавать - не работают.
airmax78
 
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