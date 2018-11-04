airmax78 написав:speedsx написав:airmax78 написав:Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.
Ну так, многие ж говорят "мне все равно сколько моя квартира стоит, я ее продавать не собираюсь". А если продавать будут, то доп. прибыль наверное думают с застекленного балкона получить. В СимСити они не играли, судя по всему.
Вот именно так и говорят: "мы квартиру для жизни покупали". Аргументы, что это сегодня для жизни, а завтра придется продавать - не работают.
Покупайте ЖК с металлическими/стеклянными ограждениями балконов. Как можно, например, такое застеклить?