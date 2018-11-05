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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2610261126122613>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:45

  airmax78 написав:
  speedsx написав:
  airmax78 написав:Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.

Ну так, многие ж говорят "мне все равно сколько моя квартира стоит, я ее продавать не собираюсь". А если продавать будут, то доп. прибыль наверное думают с застекленного балкона получить. В СимСити они не играли, судя по всему.

Вот именно так и говорят: "мы квартиру для жизни покупали". Аргументы, что это сегодня для жизни, а завтра придется продавать - не работают.

Покупайте ЖК с металлическими/стеклянными ограждениями балконов. Как можно, например, такое застеклить?
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Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:49

Gastarbaiter
Тю))
Легко))

Металл срезается болгаркой ну и далее как обычно))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51

  Gastarbaiter написав:Покупайте ЖК с металлическими/стеклянными ограждениями балконов. Как можно, например, такое застеклить?

:lol: Да, как далеки вы там в Польше стали от наших реалий. Остеклить можно ВСЕ. А уж такое - как два пальца. Демонтируется все до кирпича и вперед. Во Французском квартале перила из нержавейки никому не помешали стеклиться самыми разнообразными способами.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:38

  Gastarbaiter написав:Покупайте ЖК с металлическими/стеклянными ограждениями балконов. Как можно, например, такое застеклить?
Зображення

какая высота потолков?
2,40 хоть есть?
ограждения на балконах черный металл?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:40

Прогулялся вчера вечером по ЖК Парковые озера , с парковкой конечно беда.Машины везде где только возможно.
Кстати Парковые озера печальный лидер по угонам, каждую неделю там совершается угон авто к сожалению :( :(
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:49

  zzzzzz написав:Прогулялся вчера вечером по ЖК Парковые озера , с парковкой конечно беда.Машины везде где только возможно.
Кстати Парковые озера печальный лидер по угонам, каждую неделю там совершается угон авто к сожалению :( :(

Новобуд - то наше фсьо) Що там з школами? З лікарнями? З дитсадка ми? Залишки радянської інфраструктури?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:52

Frant
на территории вроде есть дет.сад
Судя по всему он частный.У этой фирмы 2 ДС в Киеве и 2 в Харькове
http://dsantoshka.kiev.ua/rezhimy-prebyvaniya.html

Например на Русановке честный ДС , там 5 тыс.грн в мес за ребенка надо платить.

Вот отзывы
Хороший садик. Нe дeшeвый, но он того стоит!
Всегда во всём идут на встречу, всегда всё можно решить, договорится.
Проблем особо не было.
Спасибо Антошке.


Цены - космос)) В киевских универах дешевле учиться))
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 05 лис, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:00

  zzzzzz написав:Frant
на территории вроде есть дет.сад , Частный или Муниципальный не знаю.

Например на Русановке частный ДС , там 5 тыс.грн в мес за ребенка надо платить.

Вы ищете квартиру под аренду?
Тогда зачем Вам детский сад?
Многие арендодатели не сдают однушки семьям с детьми.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Новобуд - то наше фсьо) Що там з школами? З лікарнями? З дитсадка ми?

думаю вам уже пора дом престарелых мониторить, проффесор... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:06

  l66 написав:
  zzzzzz написав:Frant
на территории вроде есть дет.сад , Частный или Муниципальный не знаю.

Например на Русановке частный ДС , там 5 тыс.грн в мес за ребенка надо платить.

Вы ищете квартиру под аренду?
Тогда зачем Вам детский сад?
Многие арендодатели не сдают однушки семьям с детьми.

нет, он просто ззззззудит на форуме....
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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