Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Писал в группе несколько раз. Объяснял на собрании. Приводил примеры соседних домов с ценами. Пытался достучаться до каждого. Давил, вроде, на самое живое - на шкурный интерес. Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного. Честно, руки опускаются.
Ну так, многие ж говорят "мне все равно сколько моя квартира стоит, я ее продавать не собираюсь". А если продавать будут, то доп. прибыль наверное думают с застекленного балкона получить. В СимСити они не играли, судя по всему.
Вот именно так и говорят: "мы квартиру для жизни покупали". Аргументы, что это сегодня для жизни, а завтра придется продавать - не работают.
Покупайте ЖК с металлическими/стеклянными ограждениями балконов. Как можно, например, такое застеклить?
Gastarbaiter написав:Покупайте ЖК с металлическими/стеклянными ограждениями балконов. Как можно, например, такое застеклить?
Да, как далеки вы там в Польше стали от наших реалий. Остеклить можно ВСЕ. А уж такое - как два пальца. Демонтируется все до кирпича и вперед. Во Французском квартале перила из нержавейки никому не помешали стеклиться самыми разнообразными способами.
Прогулялся вчера вечером по ЖК Парковые озера , с парковкой конечно беда.Машины везде где только возможно. Кстати Парковые озера печальный лидер по угонам, каждую неделю там совершается угон авто к сожалению
zzzzzz написав:Прогулялся вчера вечером по ЖК Парковые озера , с парковкой конечно беда.Машины везде где только возможно. Кстати Парковые озера печальный лидер по угонам, каждую неделю там совершается угон авто к сожалению
Новобуд - то наше фсьо) Що там з школами? З лікарнями? З дитсадка ми? Залишки радянської інфраструктури?