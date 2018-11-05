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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2610261126122613

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:13

  Прохожий написав:нет, он просто ззззззудит на форуме....


Вот ты судя по предыдущим постам вроде не глупый человек, но тут на форуме решил меня потролить. Уже один раз улетел в бан ( кстати я не жаловался ) , высока вероятность улететь второй раз в бан.

Что с тобой ? Это какие-то внутренние комплексы, или ты просто не умеешь шутить в рамках форума и опускаешься до примитивного тролинга ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:15

zzzzzz
Я кагбэ уже намекал, не ТЫКай незнакомым людям
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:23

  Прохожий написав:zzzzzz
Я уже намекал, не ТЫКай незнакомым людям


А ты подумай почему я тебе тыкаю?
Причинно-следственную связь сможешь установить?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:35

  Прохожий написав:какая высота потолков?
2,40 хоть есть?
ограждения на балконах черный металл?

Вам дать телефон ОП или вы так, желчью побрызгать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Прохожий написав:zzzzzz
Я уже намекал, не ТЫКай незнакомым людям


А ты подумай почему я тебе тыкаю?
Причинно-следственную связь сможешь установить?


потому шо ты ссыкливое инетное хамло - некоторые вещи имеют смысл только если их произносят глядя в глаза
даже пытающийся подмуркивать по любому поводу захар до такого не опускался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:38

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:какая высота потолков?
2,40 хоть есть?
ограждения на балконах черный металл?

Вам дать телефон ОП или вы так, желчью побрызгать?

просто заинтересовало посмотрев на рендеры которые кстати ВЫ привели, не Я
так что будьте добры сами звоните в ОП узнайте и доложите
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:44

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  Прохожий написав:zzzzzz
Я уже намекал, не ТЫКай незнакомым людям


А ты подумай почему я тебе тыкаю?
Причинно-следственную связь сможешь установить?


потому шо ты ссыкливое инетное хамло - некоторые вещи имеют смысл только если их произносят глядя в глаза
даже пытающийся подмуркивать по любому поводу захар до такого не опускался

угу, в свое время как то пару раз пытался с подобными индивидумами встретиться в реале даже № тел давал...
а это недоразумение не более чем жужжжжжащий комар :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:....ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА тут, що просто аж зачитаєшся :D

...добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію :mrgreen: а то б знову покотилось:
- що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію!
- нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально!
- нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!!
- нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію!
- нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!

...нам все це пох!
- але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити:
- ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш :mrgreen: ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому! :mrgreen:


- так, щановне товариство? :D



Вали фасад. Не парся. Ты украинец.

Ты заплатил «бабло».

К жителю Львова приехал родственник. Хозяин водит родственника по городу и с гордостью показывает достопримечательности.
- Вот смотри оперный театр, такого ни в Киеве, ни в Москве нет, у нас лучше. А вот смотри готель “”Жорж”", такого даже в Варшаве нет… и т.д.
Вдруг родственник спрашивает:
- А что это такое вон где написано М и Ж?
- А це туалет, М - то для москалiв, а Ж - для жидiв.
- А де же нам украинцам пИсать и какать?
- Мы ж украинцы, нам везде можно...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного.


на улице Тарасовской в Голосеевском районе появился "спрятанный" балкон.
На фото видно, что балкон создали сами жители дома в нише между двумя близко стоящими домами.
https://golos.ua/i/646032
нет предела "совершенству"
нет предела беспределу
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного.


на улице Тарасовской в Голосеевском районе появился "спрятанный" балкон.
На фото видно, что балкон создали сами жители дома в нише между двумя близко стоящими домами.
https://golos.ua/i/646032
нет предела "совершенству"
нет предела беспределу


такую красоту испохабили, варвары прям
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