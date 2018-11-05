Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:....ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА тут, що просто аж зачитаєшся
...добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію а то б знову покотилось: - що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію! - нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально! - нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!! - нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію! - нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!
...нам все це пох! - але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити: - ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому!
- так, щановне товариство?
Вали фасад. Не парся. Ты украинец.
Ты заплатил «бабло».
К жителю Львова приехал родственник. Хозяин водит родственника по городу и с гордостью показывает достопримечательности. - Вот смотри оперный театр, такого ни в Киеве, ни в Москве нет, у нас лучше. А вот смотри готель “”Жорж”", такого даже в Варшаве нет… и т.д. Вдруг родственник спрашивает: - А что это такое вон где написано М и Ж? - А це туалет, М - то для москалiв, а Ж - для жидiв. - А де же нам украинцам пИсать и какать? - Мы ж украинцы, нам везде можно...
airmax78 написав:Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного.
на улице Тарасовской в Голосеевском районе появился "спрятанный" балкон. На фото видно, что балкон создали сами жители дома в нише между двумя близко стоящими домами. https://golos.ua/i/646032 нет предела "совершенству" нет предела беспределу
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Но большинству пох на все, если можно урвать дополнительные 5-6 квадратов за счет присоединения лоджии/балкона, предварительно остекленного.
на улице Тарасовской в Голосеевском районе появился "спрятанный" балкон. На фото видно, что балкон создали сами жители дома в нише между двумя близко стоящими домами. https://golos.ua/i/646032 нет предела "совершенству" нет предела беспределу
такую красоту испохабили, варвары прям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.