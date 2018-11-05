Додано: Пон 05 лис, 2018 22:33

airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав: Остается только пожелать Юрию чтобы над/рядом с ним поселилась особь, которую он так защищает. И сделала все так, как ей удобно: вынесла, наштробила стены, забабахала водяной теплый пол от отопления, пристроила балкон с большим выносом, который бы на метр-полтора выдавался бы над юрыными окнами, отрезал у него кусок МОПа под кладовочку и как вишенку на торт - не платил бы за квартиру пару лет и парковал свое авто в подъезде. Через 5 лет съехал и устроил в своей квартире хостел. А Юра бы, тем временем, как раз прошел бы апелляционный суд под одному из приведенных выше эпизодов. Остается только пожелать Юрию чтобы над/рядом с ним поселилась особь, которую он так защищает. И сделала все так, как ей удобно: вынесла, наштробила стены, забабахала водяной теплый пол от отопления, пристроила балкон с большим выносом, который бы на метр-полтора выдавался бы над юрыными окнами, отрезал у него кусок МОПа под кладовочку и как вишенку на торт - не платил бы за квартиру пару лет и парковал свое авто в подъезде. Через 5 лет съехал и устроил в своей квартире хостел. А Юра бы, тем временем, как раз прошел бы апелляционный суд под одному из приведенных выше эпизодов.

жду не дождусь возглавляемую вами общественную организацию, уставной деятельностью которой была бы борьба за нормотворчество в озвученных вопросах.

чтобы условные хмыри из УК могли строить нормы договоров не на основе влажных фантазий условных первых и многобуквенных максов, а на основе законодательства.

чтобы потом добиваться реального наказания виновных.

дерзайте.

лет через 5 расскажете об успехах. жду не дождусь возглавляемую вами общественную организацию, уставной деятельностью которой была бы борьба за нормотворчество в озвученных вопросах.чтобы условные хмыри из УК могли строить нормы договоров не на основе влажных фантазий условных первых и многобуквенных максов, а на основе законодательства.чтобы потом добиваться реального наказания виновных.дерзайте.лет через 5 расскажете об успехах.

Не нужны для этого никакие общественные организации. Достаточно чтобы Минрегионстрой и ГАСК перестали по-разному трактовать эти вопросы и занялись этой проблемой всерьез. Не нужны для этого никакие общественные организации. Достаточно чтобыперестали по-разному трактовать эти вопросы и занялись этой проблемой всерьез.

покавышеназванных органов интереснее будет за полтишку зелени послушать о проблеме просителя, дела не будет.я вашу борьбу с ветряными мельницами поддерживаю, но реально это потеря времени. потеря жизни...постоянно об этом говорите, время от времени из-за разных взглядов тут срачи устраиваются.что вам мешало уехать на пару лет в тот же прославляемый амстердам и посмотреть, как там жизнь изнутри?я жил заграницей пару лет и видел, как понаехавшие из азий засирают все вокруг в европах. и какой вокруг меня в европах на все ценник.честно, вообще сейчас не парюсь. у меня жизнь одна и париться, что кто-то фасад попортил, да ну нафиг...