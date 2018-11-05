Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:[quote="zzzzzz" Я уже намекал, не ТЫКай незнакомым людям
А ты подумай почему я тебе тыкаю? Причинно-следственную связь сможешь установить?
потому шо ты ссыкливое инетное хамло - некоторые вещи имеют смысл только если их произносят глядя в глаза даже пытающийся подмуркивать по любому поводу захар до такого не опускался[/quote] ==================================
На дешевые провокации не ведусь. Кому в жизни не хватает экстрима советую посетить шалманы на ДВРЗ или на Троещине, желательно после полуночи.
Чесно, мне вас обоих искренне жаль. Жалкое зрелище. Один вдруг решает что он вправе решать кому на этом форуме можно писать а кому нельзя, другой начинает ему поддакивать. Жалкое и унылое зрелище.
И еще мне кажется что Прохожий злоупотребляет спиртными напитками.[/quote] =================================
....та вони просто за 90-ми скучають ......бігали тоді в шестьорках біля паС(ц)анів.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:Остается только пожелать Юрию чтобы над/рядом с ним поселилась особь, которую он так защищает. И сделала все так, как ей удобно: вынесла, наштробила стены, забабахала водяной теплый пол от отопления, пристроила балкон с большим выносом, который бы на метр-полтора выдавался бы над юрыными окнами, отрезал у него кусок МОПа под кладовочку и как вишенку на торт - не платил бы за квартиру пару лет и парковал свое авто в подъезде. Через 5 лет съехал и устроил в своей квартире хостел. А Юра бы, тем временем, как раз прошел бы апелляционный суд под одному из приведенных выше эпизодов.
жду не дождусь возглавляемую вами общественную организацию, уставной деятельностью которой была бы борьба за нормотворчество в озвученных вопросах. чтобы условные хмыри из УК могли строить нормы договоров не на основе влажных фантазий условных первых и многобуквенных максов, а на основе законодательства. чтобы потом добиваться реального наказания виновных. дерзайте. лет через 5 расскажете об успехах.
Не нужны для этого никакие общественные организации. Достаточно чтобы Минрегионстрой и ГАСК перестали по-разному трактовать эти вопросы и занялись этой проблемой всерьез.
пока руководству вышеназванных органов интереснее будет за полтишку зелени послушать о проблеме просителя, дела не будет.
я вашу борьбу с ветряными мельницами поддерживаю, но реально это потеря времени. потеря жизни... постоянно об этом говорите, время от времени из-за разных взглядов тут срачи устраиваются.
что вам мешало уехать на пару лет в тот же прославляемый амстердам и посмотреть, как там жизнь изнутри? я жил заграницей пару лет и видел, как понаехавшие из азий засирают все вокруг в европах. и какой вокруг меня в европах на все ценник. честно, вообще сейчас не парюсь. у меня жизнь одна и париться, что кто-то фасад попортил, да ну нафиг...
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 05 лис, 2018 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик я бы разрешал стеклить балконы при условии: 1) Согласованием занимается комитет из жильцов выбранный на собрании за подписью каждого собственника. 2) Все балконы будут остеклены в определенный срок и будут одного дизайна. 3) Проект разработан в проектной организации. 4) Проект утвержден в архитектуре города, пожарниками и т.д. 5) Исполнители лицензированная строительная организация. 6) Сдача-прием объекта под роспись каждого собственника и соглашение по эксплуатации.
ребе Нок написав:Долярчик я бы разрешал стеклить балконы при условии: 1) Согласованием занимается комитет из жильцов выбранный на собрании за подписью каждого собственника. 2) Все балконы будут остеклены в определенный срок и будут одного дизайна. 3) Проект разработан в проектной организации. 4) Проект утвержден в архитектуре города, пожарниками и т.д. 5) Исполнители лицензированная строительная организация. 6) Сдача-прием объекта под роспись каждого собственника и соглашение по эксплуатации.
... з усіма пунктами погоджуюсь! - Я тільки "за"! - то чому, все одно більшісь форумчан цієї гілки, навіть, таке слухати не хоче! ... а кажуть: "не склити і крапка"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:....ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА тут, що просто аж зачитаєшся
...добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію а то б знову покотилось: - що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію! - нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально! - нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!! - нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію! - нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!
...нам все це пох! - але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити: - ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому!
- так, щановне товариство?
Вали фасад. Не парся. Ты украинец.
Ты заплатил «бабло».
К жителю Львова приехал родственник. Хозяин водит родственника по городу и с гордостью показывает достопримечательности. - Вот смотри оперный театр, такого ни в Киеве, ни в Москве нет, у нас лучше. А вот смотри готель “”Жорж”", такого даже в Варшаве нет… и т.д. Вдруг родственник спрашивает: - А что это такое вон где написано М и Ж? - А це туалет, М - то для москалiв, а Ж - для жидiв. - А де же нам украинцам пИсать и какать? - Мы ж украинцы, нам везде можно...
Лендлорды, прошу совета. Исторический центр (не Киев, сори), нежилое помещение, центральное отопление, вертикальная разводка 4 стояка через помещение. На верхних этажах жилые квартиры с субсидиями. Поставило теплокоммунэнерго счетчик тепла на дом, в офисе +30, окна открыты, субсидианты в нирване. С ужасом думаю о счетах зимой.