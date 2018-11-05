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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Подарите идею — шо робыть?


отключаться, разрывать договор и ставить батареи с тенами, есть украинского производства вполне доступные по цене
в этом вам поможет инженер теплогенерирующей компании курирующий ваш участок, спросите о нем мастера жэка)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лис, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:54

kingkongovetsпо закону - никак, еще 3 года назад пытались :(
по беспределу срезать батареи, не платить, а потом в суды - тоже не вариант :(

Отопиться не проблема - огромные окна, южная сторона, метровые стены. Проблема - законно вырвать эту пьявку теплоэнерго. Она всосалась и никак :(
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:kingkongovetsпо закону - никак, еще 3 года назад пытались :(
по беспределу срезать батареи, не платить, а потом в суды - тоже не вариант :(

Отопиться не проблема - огромные окна, южная сторона, метровые стены. Проблема - законно вырвать эту пьявку теплоэнерго. Она всосалась и никак :(


я уже когда то описывал как это делается, впрочем я не напрасно сказал об инженере участка)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:09

  kingkongovets написав:я уже когда то описывал как это делается, впрочем я не напрасно сказал об инженере участка)
в этой ветке описание? я поищу.
Инженер участка у нас не покатит, ходят слухи о неверояных суммах отката за дозвил на отключение.

Субсидии в таком виде - злейшее зло, людям пофиг. И платят за их праздник жизни такие, как я. Что могло бы побудить моих соседей хоть немного экономить?
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:33

  vhata написав:Отключить нельзя, прикрутить — соседям холодно. Подарите идею — шо робыть?

отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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