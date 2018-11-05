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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 00:49
vhata написав:Подарите идею — шо робыть?
отключаться, разрывать договор и ставить батареи с тенами, есть украинского производства вполне доступные по цене
в этом вам поможет инженер теплогенерирующей компании курирующий ваш участок, спросите о нем мастера жэка)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 06 лис, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 00:58
vhata написав:kingkongovets
по закону - никак, еще 3 года назад пытались
по беспределу срезать батареи, не платить, а потом в суды - тоже не вариант
Отопиться не проблема - огромные окна, южная сторона, метровые стены. Проблема - законно вырвать эту пьявку теплоэнерго. Она всосалась и никак
я уже когда то описывал как это делается, впрочем я не напрасно сказал об инженере участка)
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Додано: Вів 06 лис, 2018 01:09
kingkongovets написав:
я уже когда то описывал как это делается, впрочем я не напрасно сказал об инженере участка)
в этой ветке описание? я поищу.
Инженер участка у нас не покатит, ходят слухи о неверояных суммах отката за дозвил на отключение.
Субсидии в таком виде - злейшее зло, людям пофиг. И платят за их праздник жизни такие, как я. Что могло бы побудить моих соседей хоть немного экономить?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 01:33
vhata написав:
Отключить нельзя, прикрутить — соседям холодно. Подарите идею — шо робыть?
отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 06 лис, 2018 02:16
Yuri_T написав:
отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
да я не против, пусть греются, но почему за мой счет?! (вопрос риторический)
Сори, за оффтоп
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Додано: Вів 06 лис, 2018 02:28
vhata написав: Yuri_T написав:
отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
да я не против, пусть греются, но почему за мой счет?! (вопрос риторический)
Сори, за оффтоп
вы купили/получили то помещение, которое есть.
проблемы индейцев шерифа не интересуют, но это не значит, что не нужно искать варианты отключиться.
включая судебный.
а пока не найдёте решение, придётся платить. или не платить вовсе.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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