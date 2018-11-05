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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2612261326142615

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Подарите идею — шо робыть?


отключаться, разрывать договор и ставить батареи с тенами, есть украинского производства вполне доступные по цене
в этом вам поможет инженер теплогенерирующей компании курирующий ваш участок, спросите о нем мастера жэка)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лис, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:54

kingkongovetsпо закону - никак, еще 3 года назад пытались :(
по беспределу срезать батареи, не платить, а потом в суды - тоже не вариант :(

Отопиться не проблема - огромные окна, южная сторона, метровые стены. Проблема - законно вырвать эту пьявку теплоэнерго. Она всосалась и никак :(
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:kingkongovetsпо закону - никак, еще 3 года назад пытались :(
по беспределу срезать батареи, не платить, а потом в суды - тоже не вариант :(

Отопиться не проблема - огромные окна, южная сторона, метровые стены. Проблема - законно вырвать эту пьявку теплоэнерго. Она всосалась и никак :(


я уже когда то описывал как это делается, впрочем я не напрасно сказал об инженере участка)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:09

  kingkongovets написав:я уже когда то описывал как это делается, впрочем я не напрасно сказал об инженере участка)
в этой ветке описание? я поищу.
Инженер участка у нас не покатит, ходят слухи о неверояных суммах отката за дозвил на отключение.

Субсидии в таком виде - злейшее зло, людям пофиг. И платят за их праздник жизни такие, как я. Что могло бы побудить моих соседей хоть немного экономить?
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:33

  vhata написав:Отключить нельзя, прикрутить — соседям холодно. Подарите идею — шо робыть?

отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 02:16

  Yuri_T написав:отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.

да я не против, пусть греются, но почему за мой счет?! (вопрос риторический)

Сори, за оффтоп :lol:
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 02:28

  vhata написав:
  Yuri_T написав:отключиться сложно.
прикрутить - возможно.
я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.

да я не против, пусть греются, но почему за мой счет?! (вопрос риторический)

Сори, за оффтоп :lol:

вы купили/получили то помещение, которое есть.
проблемы индейцев шерифа не интересуют, но это не значит, что не нужно искать варианты отключиться.
включая судебный.
а пока не найдёте решение, придётся платить. или не платить вовсе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:20

  zzzzzz написав:Frant
на территории вроде есть дет.сад
Судя по всему он частный.У этой фирмы 2 ДС в Киеве и 2 в Харькове
http://dsantoshka.kiev.ua/rezhimy-prebyvaniya.html

Например на Русановке честный ДС , там 5 тыс.грн в мес за ребенка надо платить.

Вот отзывы
Хороший садик. Нe дeшeвый, но он того стоит!
Всегда во всём идут на встречу, всегда всё можно решить, договорится.
Проблем особо не было.
Спасибо Антошке.


Цены - космос)) В киевских универах дешевле учиться))

Приватні дитсадки - то чудово! Третину ЗП слід віддати за перебування дитини в дитсадку. Як в Америці))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:Украинцев заставят платить за коммуналку соседа: кто попадет под удар.

https://www.obozrevatel.com/economics/u ... d-udar.htm
Журнаглисты такие журнаглисты
Faceless
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