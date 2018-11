Додано: Вів 06 лис, 2018 00:49

vhata написав: Подарите идею — шо робыть?



отключаться, разрывать договор и ставить батареи с тенами, есть украинского производства вполне доступные по цене

в этом вам поможет инженер теплогенерирующей компании курирующий ваш участок, спросите о нем мастера жэка)

