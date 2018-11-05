Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
отключаться, разрывать договор и ставить батареи с тенами, есть украинского производства вполне доступные по цене в этом вам поможет инженер теплогенерирующей компании курирующий ваш участок, спросите о нем мастера жэка)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лис, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
отключиться сложно. прикрутить - возможно. я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
Yuri_T написав:отключиться сложно. прикрутить - возможно. я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
да я не против, пусть греются, но почему за мой счет?! (вопрос риторический)
Yuri_T написав:отключиться сложно. прикрутить - возможно. я в таком же нежилом сделал вертикальную перемычку (между подачей и обраткой) перед батареей. можно спокойно прикручивать, если жарко, не мешая греться соседям.
да я не против, пусть греются, но почему за мой счет?! (вопрос риторический)
Сори, за оффтоп
вы купили/получили то помещение, которое есть. проблемы индейцев шерифа не интересуют, но это не значит, что не нужно искать варианты отключиться. включая судебный. а пока не найдёте решение, придётся платить. или не платить вовсе.