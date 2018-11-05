Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По сути это улучшенная общага (комната всё-таки со своим санузлом) и дешевле отдельной квартиры; нет необходимости искать сожителей, чтобы снимать в складчину, если бюджет на аренду совсем небольшой. Рыночная ниша между хостелами и дешёвыми отдельными квартирами таки есть. Риски те же, что и в бизнесе хостелов и дешёвых однух, по управлению ничем радикально не отличается. Если есть спрос на локальном рынке, то можно масштабировать. В украинских условиях все вытребеньки можно было бы выкинуть, всё сделать максимально экономно, но со строгим режимом, чтобы нео-общагу не убили сразу же. В Киеве с ко-ливингами пока осторожно экспериментируют (есть проект на 26 конурок https://ebanoe.it/2017/11/22/domivka-coliving/), но таргерируют только айтишников, а глубже в толщу эконом-публики не лезут. По-настоящему в этом сегменте пока никто не умеет работать и не хочет связываться. Крупный ко-ливинг легко бы уронил аренду в эконом-сегменте на пару километров вокруг, отнял бы много денег и нервов у лендлордов
Продам 3 комн.кв на Оболони. Без комиссионных. 47 000 $ Киев
Продам солнечную, уютную, 3 комн.кв-ру, на Оболони. 47000 у.е. или лучшее предложение! Без % для покупателя. Оболонский р-н. ул. Маршала Малиновского 3. 9 эт/ 9 эт, панельного дома. 3 комн.кв-ра, площадь общая 62 /жилая 42 /кухня 7 кв.м. хода с/р, с/у р. Чистая уютная квартира. Свободная, без опекунского. Паркет, кафель, броне дверь, сигнализация. Балкон. Рядом школы, садики, рынок, магазины, ТРЦ Дрим Таун. До метро Оболонь, Минская 5 минут ходьбы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери