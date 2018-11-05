Додано: Вів 06 лис, 2018 10:35

Старт-ап в Сан-Хосе строит самый большой в мире ко-ливинг на 800 комнат (у которых общие кухни и гостиные):По сути это улучшенная общага (комната всё-таки со своим санузлом) и дешевле отдельной квартиры; нет необходимости искать сожителей, чтобы снимать в складчину, если бюджет на аренду совсем небольшой. Рыночная ниша между хостелами и дешёвыми отдельными квартирами таки есть. Риски те же, что и в бизнесе хостелов и дешёвых однух, по управлению ничем радикально не отличается. Если есть спрос на локальном рынке, то можно масштабировать. В украинских условиях все вытребеньки можно было бы выкинуть, всё сделать максимально экономно, но со строгим режимом, чтобы нео-общагу не убили сразу же. В Киеве с ко-ливингами пока осторожно экспериментируют (есть проект на 26 конурок), но таргерируют только айтишников, а глубже в толщу эконом-публики не лезут. По-настоящему в этом сегменте пока никто не умеет работать и не хочет связываться. Крупный ко-ливинг легко бы уронил аренду в эконом-сегменте на пару километров вокруг, отнял бы много денег и нервов у лендлордов