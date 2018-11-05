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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2614261526162617>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:50

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:просто заинтересовало посмотрев на рендеры которые кстати ВЫ привели, не Я
так что будьте добры сами звоните в ОП узнайте и доложите

А я и не собираюсь быть добрым по отношению к вам. Вас заинтересовало - вы и звоните.

так это ж вы притащили сюда это гуано как образец архитектурного шедевра :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:16

  Первый написав:Переяслав. Дамба.
Сосновий ліс, лікарня, Дніпро і канал. 90 км до києва.
15 тис 15 сорок з виходом до каналу і сосновим лісом

Спасибо, я там никогда не был но говорят неплохо. Кстати Украинка как вариант.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:17

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ вот проголосуйте плиз:
1) Черкасы;
2) Чернигов;
3) Полтава;
4) Николаев;
5) Херсон;

Голосую за Скадовск или Железный Порт.
Кстати, еще Вилково можно рассмотреть.

Кременчуг

ЗЫ: в Скадовске и Железном порту жизнь есть только летом

Кременчуг экономически живой город, но с природой там не очень.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:35

Старт-ап в Сан-Хосе строит самый большой в мире ко-ливинг на 800 комнат (у которых общие кухни и гостиные): https://www.mercurynews.com/2018/11/04/ ... -san-jose/

По сути это улучшенная общага (комната всё-таки со своим санузлом) и дешевле отдельной квартиры; нет необходимости искать сожителей, чтобы снимать в складчину, если бюджет на аренду совсем небольшой. Рыночная ниша между хостелами и дешёвыми отдельными квартирами таки есть. Риски те же, что и в бизнесе хостелов и дешёвых однух, по управлению ничем радикально не отличается. Если есть спрос на локальном рынке, то можно масштабировать. В украинских условиях все вытребеньки можно было бы выкинуть, всё сделать максимально экономно, но со строгим режимом, чтобы нео-общагу не убили сразу же. В Киеве с ко-ливингами пока осторожно экспериментируют (есть проект на 26 конурок https://ebanoe.it/2017/11/22/domivka-coliving/), но таргерируют только айтишников, а глубже в толщу эконом-публики не лезут. По-настоящему в этом сегменте пока никто не умеет работать и не хочет связываться. Крупный ко-ливинг легко бы уронил аренду в эконом-сегменте на пару километров вокруг, отнял бы много денег и нервов у лендлордов :D
geoleo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  geoleo написав:...800 комнат (у которых общие кухни и гостиные):
..... нет необходимости искать сожителей...


женщины у мужчин тоже будут общие?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:43

4 новых проекта в Печерском районе

https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/4_no ... ium=social
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:51

kingkongovets

По задумке создателей проекта, жители Healthy City смогут попасть из собственной квартиры в фитнес-центр или в гости к соседям, не выходя на улицу.

Чета ржал
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:52

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:и на матрасных 50куе скоро можно купить только гостинку на Шулявке, круг замкнется

накопаете пару-тройку ссылок гостинок на шулявке по 50 куе?

выделил выше
а направление движения правильное, за 50куе 3к на ПБ уже не купиш...
хотя наверное можно и дальше "сидеть на берегу"...

Новострой на 3 комнаты-за редким исключением, не купить за 50 к.

а вторичка-шлачок....
Адреса: Верховинна, Святошинський район
Площа: 70/44/8
Поверховість: 8/9
Ціна: 49999у.о. Торг!
Опис: Чудова 3 кімнатна квартира в парко-зеленій зоні: світла, чиста, тепла, зроблений ремонт, МПО, кахель, ламінат, балкон засклений, санвузол роздільний. Розвинена інфраструктура: парк, школа, дитячий садок, школа, супермаркет. Відмінна траспортная розв'язка: метро -10 хвилин. Чекаємо Вас на перегляди!
Контактна особа: Оксана
Телефони:


https://www.facebook.com/kgservise.ua/photos/pcb.2177693869154219/2177693429154263/?type=3&theater


или

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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:53

  kingkongovets написав:4 новых проекта в Печерском районе

https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/4_no ... ium=social

Один из домов Hellси-Сити практически целуется с рядом стоящей секцией ЦП. В целом комплекс перекрывает ЦП вид на Оушен чуть меньше чем полностью. Респект, выпрыгивай из ЦП - время пришло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:54

  Первый написав:kingkongovets

По задумке создателей проекта, жители Healthy City смогут попасть из собственной квартиры в фитнес-центр или в гости к соседям, не выходя на улицу.

Чета ржал


"Мы твой позорный недуг в подвиг определим!"
Недостатки места надо превращать в достоинства! :D
vano80
 
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