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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00
vano80 написав: Первый написав:kingkongovets
По задумке создателей проекта, жители Healthy City смогут попасть из собственной квартиры в
фитнес-центр или в гости к соседям, не выходя на улицу.
Чета ржал
"Мы твой позорный недуг в подвиг определим!"
Недостатки места надо превращать в достоинства!
Место неплохое. Плотность застройки начинает зашкаливать - это да.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:01
Уже по традиции - у САГИ самые интересные проекты.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:08
Прохожий написав: Gastarbaiter написав: Прохожий написав:
просто заинтересовало посмотрев на рендеры которые кстати ВЫ привели, не Я
так что будьте добры сами звоните в ОП узнайте и доложите
А я и не собираюсь быть добрым по отношению к вам. Вас заинтересовало - вы и звоните.
так это ж вы притащили сюда это гуано как образец архитектурного шедевра
ОК, давайте так: вы показываете фото годного незастекленного балкона (речь ведь шла о балконах), вы приводите образец "негуано", предлагаемого в Киеве по цене до 2 средних зарплат (нетто), а я узнаю интересующую вас информацию. Идет?
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