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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2614261526162617

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00

  vano80 написав:
  Первый написав:kingkongovets

По задумке создателей проекта, жители Healthy City смогут попасть из собственной квартиры в фитнес-центр или в гости к соседям, не выходя на улицу.

Чета ржал


"Мы твой позорный недуг в подвиг определим!"
Недостатки места надо превращать в достоинства! :D

Место неплохое. Плотность застройки начинает зашкаливать - это да.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:01

  kingkongovets написав:4 новых проекта в Печерском районе

https://3m2.kiev.ua/stati/reytingi/4_no ... ium=social

Уже по традиции - у САГИ самые интересные проекты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:08

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:просто заинтересовало посмотрев на рендеры которые кстати ВЫ привели, не Я
так что будьте добры сами звоните в ОП узнайте и доложите

А я и не собираюсь быть добрым по отношению к вам. Вас заинтересовало - вы и звоните.

так это ж вы притащили сюда это гуано как образец архитектурного шедевра :shock:

ОК, давайте так: вы показываете фото годного незастекленного балкона (речь ведь шла о балконах), вы приводите образец "негуано", предлагаемого в Киеве по цене до 2 средних зарплат (нетто), а я узнаю интересующую вас информацию. Идет?
Gastarbaiter
 
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