Место неплохое. Плотность застройки начинает зашкаливать - это да.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00
Место неплохое. Плотность застройки начинает зашкаливать - это да.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:01
Уже по традиции - у САГИ самые интересные проекты.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:08
ОК, давайте так: вы показываете фото годного незастекленного балкона (речь ведь шла о балконах), вы приводите образец "негуано", предлагаемого в Киеве по цене до 2 средних зарплат (нетто), а я узнаю интересующую вас информацию. Идет?
Додано: Вів 06 лис, 2018 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Насчёт вчерашнего спора. Конечно фасады трогать ни в коем случае нельзя, дом теряет привлекательность очень сильно. Но, уважаемые, более половины людей просто не воспринимают свой дом, они видят только квартиру. Поэтому и делают балконы, утепления и т д, ведь если рассматривать не дом в целом, а просто балкон то он после апгрейда может выглядеть лучше, но дом будет хуже, а это человек просо не замечает. Поэтому выход только один, эти вопросы должна решать управляющая компания, никто другой.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:07
Урловский-2
Сегодня старт продаж очередного комплекса от КГС на ПОХе
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что Луцик подал в отставку.
Что-то чует наверно, был бы уверен в победе патрона на выборах сидел бы как вкопанный.
Началась передвдвыборная турбулентность. Веселуха до конца лета следующего года.
Жуем поп-корн и приготавливаемся забивать окна.
|