Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:[quote="4491382:Жека79"рядом даже маршрутки не проезжают[/quote Маршрутки там есть. И рядом станция городской электрички. Пока там промзона, которую планируют всю убрать и застроить домами.
Там вечером очень приятно будет прогуляться, пустая промзона , изредка горящие фонари
Для себя я бы точно не брала. А под аренду надо взвешивать все плюсы и минусы.
По говенности место догоняет ЖК Куреневское Чудище ака Навигатор, а по транспорту последний даже лучше, вроде - 10 мин на 11 или 16 трамвае до м.Оболонь
zzzzzz написав:Рыба-сом от ЖК Куреневский на трамвае минут 20-25 , плюс еще интервал по 10-15 минут.
В сторону м.Оболонь? Не рассказывайте там полчаса пешком идти (когда-то пришлось, но никому не рекомендую) Под интервалы ОТ можно легко подстраиваться, благо уже есть соответствующие приложения или даже просто сайт Киевпасстранса
Долярчик написав:....ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА тут, що просто аж зачитаєшся...
...добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію а то б знову покотилось: - що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію! - нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально! - нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!! - нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію! - нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!
...нам все це пох! - але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити: - ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому!
- так, шановне товариство?
Ти купив хату за кровні. 20 років стояв на базарі відкладував копійки. І буде сніг залітати? Ні! Іпаш фасад. Ти ж рукастий українець. Які ще можуть бути аргументи? Зи. Чому не січе дощ , сніг не залітає, не втрачається тепло і не втрачається площа ось тут? Як вони взагалі в тих польщах вижити можуть?
Рыба-сом написав:Инфраструктура со временем подтянется (с)
Уверены? Киевэнерго не обязан ставить трансформатор за свои Киевводоканал не обязан подводить водопровод за свои Чем хуже Киевский горсовет? Он должен "за свои" парки и тротуары, больнички и школы делать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери