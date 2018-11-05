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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2618261926202621>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:17

  l66 написав:
  zzzzzz написав:
  l66 написав:[quote="4491382:Жека79"рядом даже маршрутки не проезжают[/quote
Маршрутки там есть.
И рядом станция городской электрички.
Пока там промзона, которую планируют всю убрать и застроить домами.


Там вечером очень приятно будет прогуляться, пустая промзона , изредка горящие фонари :mrgreen:

Для себя я бы точно не брала.
А под аренду надо взвешивать все плюсы и минусы.

По говенности место догоняет ЖК Куреневское Чудище ака Навигатор, а по транспорту последний даже лучше, вроде - 10 мин на 11 или 16 трамвае до м.Оболонь :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:19

Рыба-сом
от ЖК Куреневский на трамвае минут 20-25 , плюс еще интервал по 10-15 минут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:22

  zzzzzz написав:Рыба-сом
от ЖК Куреневский на трамвае минут 20-25 , плюс еще интервал по 10-15 минут.

В сторону м.Оболонь? Не рассказывайте ;) там полчаса пешком идти (когда-то пришлось, но никому не рекомендую)
Под интервалы ОТ можно легко подстраиваться, благо уже есть соответствующие приложения или даже просто сайт Киевпасстранса
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Кстати учитывая что рядом нет жилых домов на тротуаре места для парковки будут.

Если речь о Навигаторе, то насколько помню там нет тротуаров :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:26

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Кстати учитывая что рядом нет жилых домов на тротуаре места для парковки будут.

Если речь о Навигаторе, то насколько помню там нет тротуаров :mrgreen:

Нет, об Урловском-2, но там не лучше - см. стритвью
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41

  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
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Тарифний геноцид
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:52

  Kostia написав:
  l66 написав:Сегодня старт продаж очередного комплекса от КГС на ПОХе
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-klemanskaya/

Место круть, как и всё что возле днепра, правда цены....

во всех 4-х домах все продано с 13-го этажа
это ппц
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:54

Долярчик написав:....ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА тут, що просто аж зачитаєшся...

...добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію :mrgreen: а то б знову покотилось:
- що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію!
- нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально!
- нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!!
- нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію!
- нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!

...нам все це пох!
- але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити:
- ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш :mrgreen: ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому! :mrgreen:


- так, шановне товариство? :D



Ти купив хату за кровні. 20 років стояв на базарі відкладував копійки. І буде сніг залітати? Ні! Іпаш фасад. Ти ж рукастий українець. Які ще можуть бути аргументи?
Зи. Чому не січе дощ , сніг не залітає, не втрачається тепло і не втрачається площа ось тут?
Як вони взагалі в тих польщах вижити можуть?

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Инфраструктура со временем подтянется (с) :roll:

Уверены?
Киевэнерго не обязан ставить трансформатор за свои
Киевводоканал не обязан подводить водопровод за свои
Чем хуже Киевский горсовет? Он должен "за свои" парки и тротуары, больнички и школы делать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:56

  X-Fresh написав:
  Kostia написав:
  l66 написав:Сегодня старт продаж очередного комплекса от КГС на ПОХе
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-klemanskaya/

Место круть, как и всё что возле днепра, правда цены....

во всех 4-х домах все продано с 13-го этажа
это ппц

Звонил в оп, не продано, вы вроде эксперт по недвижимости а верите)
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