во 2-3-4 домах есть на более высоких этажах
вот например на 23 этаже есть 4 однушки ( дом 2 )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58
X-Fresh
во 2-3-4 домах есть на более высоких этажах
вот например на 23 этаже есть 4 однушки ( дом 2 )
Живите своим умом!
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот она -проблема украинцев, в одной фразе.
Строят-не для себя, на продажу(похуже)
Покупать-не для себя, под аренду ( похуже)
Ремонт-не для себя, подешевле, но аренду-по максимум выставить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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