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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2619262026212622>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58

X-Fresh

во 2-3-4 домах есть на более высоких этажах

вот например на 23 этаже есть 4 однушки ( дом 2 )
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kle ... 279-floor/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Для себя я бы точно не брала.
А под аренду надо взвешивать все плюсы и минусы.

Вот она -проблема украинцев, в одной фразе.
Строят-не для себя, на продажу(похуже)
Покупать-не для себя, под аренду ( похуже)
Ремонт-не для себя, подешевле, но аренду-по максимум выставить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:07

  Рыба-сом написав:Инфраструктура со временем подтянется (с)

Пока из инфраструктуры там только недалеко огромный Новус.
Нет такого аромата, как на Крушельницкой)
Зато самолеты, летающие очень низко, прямо над головой, и стук колес поездов будущим жителям обеспечен. :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:21

  l66 написав:
  Рыба-сом написав:Инфраструктура со временем подтянется (с)

Пока из инфраструктуры там только недалеко огромный Новус.
Нет такого аромата, как на Крушельницкой)
Зато самолеты, летающие очень низко, прямо над головой, и стук колес поездов будущим жителям обеспечен. :wink:

Кстати, в "озеро" Нижний Тельбин, что неподалеку, экологи не советовали руки без перчаток совать. Это так, FYI ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За год стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 23%. Об этом сообщает Госстат.

По данным ведомства, в сентябре 2018 года стоимость работ по строительству жилья была на 22% выше, чем в сентябре 2017-го. Больше всего, на 27%, подорожало строительство транспортных сооружений.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:29

  Faceless написав:
За год стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 23%. Об этом сообщает Госстат.

По данным ведомства, в сентябре 2018 года стоимость работ по строительству жилья была на 22% выше, чем в сентябре 2017-го. Больше всего, на 27%, подорожало строительство транспортных сооружений.


Отдельное спасибо росту цен на ээ для промышленности , привет из Роттердама
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:33

  zzzzzz написав:Отдельное спасибо росту цен на ээ для промышленности , привет из Роттердама

меньше кипиша. ты же акционер Центрэнерго, т.е. бенефициар :D
"пионер, ты отвечаешь за всё" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:39

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Отдельное спасибо росту цен на ээ для промышленности , привет из Роттердама

меньше кипиша. ты же акционер Центрэнерго, т.е. бенефициар :D
"пионер, ты отвечаешь за всё" (с)

+
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:14

  Kostia написав:Звонил в оп, не продано, вы вроде эксперт по недвижимости а верите)


Можно еще вспомнить Урловский первый, там где не выставлялось на продажу этажами.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зациніть хвасат
http://i.piccy.info/i9/b7b960b63fa08076 ... 49_324.jpgЗображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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