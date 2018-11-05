Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Инфраструктура со временем подтянется (с)
Пока из инфраструктуры там только недалеко огромный Новус. Нет такого аромата, как на Крушельницкой) Зато самолеты, летающие очень низко, прямо над головой, и стук колес поездов будущим жителям обеспечен.
Рыба-сом написав:Инфраструктура со временем подтянется (с)
Пока из инфраструктуры там только недалеко огромный Новус. Нет такого аромата, как на Крушельницкой) Зато самолеты, летающие очень низко, прямо над головой, и стук колес поездов будущим жителям обеспечен.
Кстати, в "озеро" Нижний Тельбин, что неподалеку, экологи не советовали руки без перчаток совать. Это так, FYI
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.