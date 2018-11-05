Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Продам 3 комн.кв на Оболони. Без комиссионных. 47 000 $ Киев
Продам солнечную, уютную, 3 комн.кв-ру, на Оболони. 47000 у.е. или лучшее предложение! Без % для покупателя. Оболонский р-н. ул. Маршала Малиновского 3. 9 эт/ 9 эт, панельного дома. 3 комн.кв-ра, площадь общая 62 /жилая 42 /кухня 7 кв.м. хода с/р, с/у р. Чистая уютная квартира. Свободная, без опекунского. Паркет, кафель, броне дверь, сигнализация. Балкон. Рядом школы, садики, рынок, магазины, ТРЦ Дрим Таун. До метро Оболонь, Минская 5 минут ходьбы.
=== тиждень болю (с) продовжується
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
Тарифний геноцид
Прохожий минулого року хвалився, що зимою за опалення 200 грн платіжка. Але ніхто не повірив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Корреспондент манипулирует по полной. Или по незнанию или намеренно. Рейтинговые агентства всегда подходят с консервативной точки зрения и пока судебный процесс не окончен - никогда не будут принимать во внимание приток денежных средств по нему. Зато, по идее, Газпрому они эти 2.6 ярда уже должны учитывать как весьма вероятный отток - руководствуясь все тем же консервативным подходом. Ну и название статьи, как обычно - ничего общего с содержанием.