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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2619262026212622

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30

Вот вам пример свободолюбия. Выдернул полусферу и заехал.

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speedsx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:34

quote="4491185:Serg-ik"
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:и на матрасных 50куе скоро можно купить только гостинку на Шулявке, круг замкнется

накопаете пару-тройку ссылок гостинок на шулявке по 50 куе?

выделил выше
а направление движения правильное, за 50куе 3к на ПБ уже не купиш...
хотя наверное можно и дальше "сидеть на берегу"...

Новострой на 3 комнаты-за редким исключением, не купить за 50 к.

а вторичка-шлачок....
Адреса: Верховинна, Святошинський район
Площа: 70/44/8
Поверховість: 8/9
Ціна: 49999у.о. Торг!
Опис: Чудова 3 кімнатна квартира в парко-зеленій зоні: світла, чиста, тепла, зроблений ремонт, МПО, кахель, ламінат, балкон засклений, санвузол роздільний. Розвинена інфраструктура: парк, школа, дитячий садок, школа, супермаркет. Відмінна траспортная розв'язка: метро -10 хвилин. Чекаємо Вас на перегляди!
Контактна особа: Оксана
Телефони:


https://www.facebook.com/kgservise.ua/photos/pcb.2177693869154219/2177693429154263/?type=3&theater


или

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Киев

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===
тиждень болю (с) продовжується
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

  alkasander написав:
  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
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Тарифний геноцид

Прохожий минулого року хвалився, що зимою за опалення 200 грн платіжка.
Але ніхто не повірив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Минфин оценил вероятность дефолта в 2019 году.

https://korrespondent.net/business/econ ... -2019-hodu

Газпром не заплатит. Fitch поставил Нафтогазу B-
https://korrespondent.net/business/comp ... aftohazu-B

Главное премии уже получены и мамой освоены.... :lol:
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:49

  Чукча2 написав:Минфин оценил вероятность дефолта в 2019 году.

https://korrespondent.net/business/econ ... -2019-hodu

Газпром не заплатит. Fitch поставил Нафтогазу B-
https://korrespondent.net/business/comp ... aftohazu-B

Главное премии уже получены и мамой освоены.... :lol:

Корреспондент манипулирует по полной. Или по незнанию или намеренно. Рейтинговые агентства всегда подходят с консервативной точки зрения и пока судебный процесс не окончен - никогда не будут принимать во внимание приток денежных средств по нему. Зато, по идее, Газпрому они эти 2.6 ярда уже должны учитывать как весьма вероятный отток - руководствуясь все тем же консервативным подходом. Ну и название статьи, как обычно - ничего общего с содержанием.
airmax78
 
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