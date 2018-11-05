Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Продам 3 комн.кв на Оболони. Без комиссионных. 47 000 $ Киев
Продам солнечную, уютную, 3 комн.кв-ру, на Оболони. 47000 у.е. или лучшее предложение! Без % для покупателя. Оболонский р-н. ул. Маршала Малиновского 3. 9 эт/ 9 эт, панельного дома. 3 комн.кв-ра, площадь общая 62 /жилая 42 /кухня 7 кв.м. хода с/р, с/у р. Чистая уютная квартира. Свободная, без опекунского. Паркет, кафель, броне дверь, сигнализация. Балкон. Рядом школы, садики, рынок, магазины, ТРЦ Дрим Таун. До метро Оболонь, Минская 5 минут ходьбы.
=== тиждень болю (с) продовжується
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
Тарифний геноцид
Прохожий минулого року хвалився, що зимою за опалення 200 грн платіжка. Але ніхто не повірив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Корреспондент манипулирует по полной. Или по незнанию или намеренно. Рейтинговые агентства всегда подходят с консервативной точки зрения и пока судебный процесс не окончен - никогда не будут принимать во внимание приток денежных средств по нему. Зато, по идее, Газпрому они эти 2.6 ярда уже должны учитывать как весьма вероятный отток - руководствуясь все тем же консервативным подходом. Ну и название статьи, как обычно - ничего общего с содержанием.
те ярды то такое... Основная беда что СП-2 могут достроить, тогда труба будет по цене лома....это большая дыра в казне + отпадает рычаг давления.
Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.
Проблема вообще в другом. Месторождения не дают нафтогазу, про Фукса думаю все слышали. Кстати дочка нафтогаза , укргазовыдобування реально стала много бурить, но без новых площадей добычу не увеличить. Старые площади уже отработаны.
airmax78 написав:Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.
Проблема вообще в другом. Месторождения не дают нафтогазу, про Фукса думаю все слышали. Кстати дочка нафтогаза , укргазовыдобування реально стала много бурить, но без новых площадей добычу не увеличить. Старые площади уже отработаны.
Газа, добываемого по старинке, как я понимаю, для экспорта не хватит. Нужен сланцевый. А кто его будет добывать - не так важно. Труба все равно одна. Главное чтобы добывали.
Счета застройщика столичного ЖК "Чайка" арестованы, компания заявляет о попытке рейдерского захвата
"Блокирование предприятия происходит по юридическому иску, а иск основывается на инсайдерской информации. У нас таким инсайдером выступал господи Андрей Шишов, который работал в нашем предприятии и имел полный доступ к документообороту. После его информации был подано заявление от господина Климца… Печерский суд в пятницу, 14 сентября, принял решение о блокировке, а в субботу уже все арестовал и в течение 40 дней не принимал апелляцию, не имея даже иска, подтверждающего требование о блокировке", – сказал владелец ООО "Омокс" Алексей Кулагин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
Согласно материалам госреестра судебных решений, заявитель является одним из инвесторов проекта строительства многоквартирных домов с.Чайки, общая сумма его инвестиций составляет 150 млн грн. Его партнеры, по словам заявителя, вопреки договоренностям основали компанию "Омокс", а денежные обязательства перед заявителем остались невыполненными.