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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2619262026212622

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30

Вот вам пример свободолюбия. Выдернул полусферу и заехал.

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speedsx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:34

quote="4491185:Serg-ik"
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:и на матрасных 50куе скоро можно купить только гостинку на Шулявке, круг замкнется

накопаете пару-тройку ссылок гостинок на шулявке по 50 куе?

выделил выше
а направление движения правильное, за 50куе 3к на ПБ уже не купиш...
хотя наверное можно и дальше "сидеть на берегу"...

Новострой на 3 комнаты-за редким исключением, не купить за 50 к.

а вторичка-шлачок....
Адреса: Верховинна, Святошинський район
Площа: 70/44/8
Поверховість: 8/9
Ціна: 49999у.о. Торг!
Опис: Чудова 3 кімнатна квартира в парко-зеленій зоні: світла, чиста, тепла, зроблений ремонт, МПО, кахель, ламінат, балкон засклений, санвузол роздільний. Розвинена інфраструктура: парк, школа, дитячий садок, школа, супермаркет. Відмінна траспортная розв'язка: метро -10 хвилин. Чекаємо Вас на перегляди!
Контактна особа: Оксана
Телефони:


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или

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===
тиждень болю (с) продовжується
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:39

  alkasander написав:
  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
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Тарифний геноцид

Прохожий минулого року хвалився, що зимою за опалення 200 грн платіжка.
Але ніхто не повірив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Минфин оценил вероятность дефолта в 2019 году.

https://korrespondent.net/business/econ ... -2019-hodu

Газпром не заплатит. Fitch поставил Нафтогазу B-
https://korrespondent.net/business/comp ... aftohazu-B

Главное премии уже получены и мамой освоены.... :lol:
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:49

  Чукча2 написав:Минфин оценил вероятность дефолта в 2019 году.

https://korrespondent.net/business/econ ... -2019-hodu

Газпром не заплатит. Fitch поставил Нафтогазу B-
https://korrespondent.net/business/comp ... aftohazu-B

Главное премии уже получены и мамой освоены.... :lol:

Корреспондент манипулирует по полной. Или по незнанию или намеренно. Рейтинговые агентства всегда подходят с консервативной точки зрения и пока судебный процесс не окончен - никогда не будут принимать во внимание приток денежных средств по нему. Зато, по идее, Газпрому они эти 2.6 ярда уже должны учитывать как весьма вероятный отток - руководствуясь все тем же консервативным подходом. Ну и название статьи, как обычно - ничего общего с содержанием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:они эти 2.6 ярда


те ярды то такое...
Основная беда что СП-2 могут достроить, тогда труба будет по цене лома....это большая дыра в казне + отпадает рычаг давления.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:24

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:они эти 2.6 ярда


те ярды то такое...
Основная беда что СП-2 могут достроить, тогда труба будет по цене лома....это большая дыра в казне + отпадает рычаг давления.

Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:43

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:они эти 2.6 ярда


те ярды то такое...
Основная беда что СП-2 могут достроить, тогда труба будет по цене лома....это большая дыра в казне + отпадает рычаг давления.

Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.


Проблема вообще в другом.
Месторождения не дают нафтогазу, про Фукса думаю все слышали.
Кстати дочка нафтогаза , укргазовыдобування реально стала много бурить, но без новых площадей добычу не увеличить.
Старые площади уже отработаны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:18

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.


Проблема вообще в другом.
Месторождения не дают нафтогазу, про Фукса думаю все слышали.
Кстати дочка нафтогаза , укргазовыдобування реально стала много бурить, но без новых площадей добычу не увеличить.
Старые площади уже отработаны.

Газа, добываемого по старинке, как я понимаю, для экспорта не хватит. Нужен сланцевый. А кто его будет добывать - не так важно. Труба все равно одна. Главное чтобы добывали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:22

Счета застройщика столичного ЖК "Чайка" арестованы, компания заявляет о попытке рейдерского захвата

"Блокирование предприятия происходит по юридическому иску, а иск основывается на инсайдерской информации. У нас таким инсайдером выступал господи Андрей Шишов, который работал в нашем предприятии и имел полный доступ к документообороту. После его информации был подано заявление от господина Климца… Печерский суд в пятницу, 14 сентября, принял решение о блокировке, а в субботу уже все арестовал и в течение 40 дней не принимал апелляцию, не имея даже иска, подтверждающего требование о блокировке", – сказал владелец ООО "Омокс" Алексей Кулагин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Согласно материалам госреестра судебных решений, заявитель является одним из инвесторов проекта строительства многоквартирных домов с.Чайки, общая сумма его инвестиций составляет 150 млн грн. Его партнеры, по словам заявителя, вопреки договоренностям основали компанию "Омокс", а денежные обязательства перед заявителем остались невыполненными.

https://interfax.com.ua/news/economic/543137.html

Вот я что-то не совсем понял эти судебные перепетии
Живите своим умом!
zzzzzz
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