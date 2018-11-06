Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.
Проблема вообще в другом. Месторождения не дают нафтогазу, про Фукса думаю все слышали. Кстати дочка нафтогаза , укргазовыдобування реально стала много бурить, но без новых площадей добычу не увеличить. Старые площади уже отработаны.
Газа, добываемого по старинке, как я понимаю, для экспорта не хватит. Нужен сланцевый. А кто его будет добывать - не так важно. Труба все равно одна. Главное чтобы добывали.
Да какой экспорт, сами себя не можем обеспечить. А все эти фуксы и фунты ничего не собираются добывать. Это все делается что бы не дать добывать тем кто может добывать.