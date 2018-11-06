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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:50

  Чукча2 написав:Минфин оценил вероятность дефолта в 2019 году.

https://korrespondent.net/business/econ ... -2019-hodu

Газпром не заплатит. Fitch поставил Нафтогазу B-
https://korrespondent.net/business/comp ... aftohazu-B

Главное премии уже получены и мамой освоены.... :lol:


Была статейка на Укр. Правде, наши керманичи брали кредит перекредитоваться под 18 % годовых в долларах.
Что то мне такой расклад не нравиться.
Будет весело в 2019 :D Недвига в рист :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:57

Хомякоид
Студент, доски всё дорожают. Не успеешь забить окна в Чабанах :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:04

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Может быть эта перспектива подтолкнет Нафтогаз к разработке собственных месторождений, в т.ч. сланцевого газа.


Проблема вообще в другом.
Месторождения не дают нафтогазу, про Фукса думаю все слышали.
Кстати дочка нафтогаза , укргазовыдобування реально стала много бурить, но без новых площадей добычу не увеличить.
Старые площади уже отработаны.

Газа, добываемого по старинке, как я понимаю, для экспорта не хватит. Нужен сланцевый. А кто его будет добывать - не так важно. Труба все равно одна. Главное чтобы добывали.


Да какой экспорт, сами себя не можем обеспечить. А все эти фуксы и фунты ничего не собираются добывать. Это все делается что бы не дать добывать тем кто может добывать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а в місті Лева "шлачку" дають "нове життя"!
https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/06/u- ... -i-pislya/
... а в столиці таке практикують?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:07

А как проверить квартиру перед покупкой, кроме нотариуса и юриста?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:29

  alfredhaos написав:А как проверить квартиру перед покупкой, кроме нотариуса и юриста?

Историю сделок по квартире от первичной приватизации если совкошлак или от 1го владельца если новострой.
Ну и в ЖЕКе можно паспортисткам шоколадку заслать посмотреть движение по прописанным/выписанным.
С содедями поговорить...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:41

  Прохожий написав:Историю сделок по квартире от первичной приватизации если совкошлак или от 1го владельца если новострой.
Ну и в ЖЕКе можно паспортисткам шоколадку заслать посмотреть движение по прописанным/выписанным.


Паспортисток как бы уже нету.
Центр админ послуг.
  Прохожий написав:С содедями поговорить...

Это нужно делать всегда.
Кроме истории квартиры, следует знать в окружении кого будешь жить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Паспортисток как бы уже нету.Центр админ послуг.

форму3 там уже выдают?
странно, Я год назад менял регистрацию, отдал "паспортистке" из УК паспорт и копию ПС, через неделю получил паспорт с регистрацией...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:49

  Хомякоид написав:Будет весело в 2019 :D Недвига в рист :D


Введение налога на выведенный капитал (НнВК) вместо налога на прибыль с 2019 года без критичных потерь для госбюджета возможно только для малого и среднего бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3095409

олигархам норм, власть заботится и оберегает.
а мы или затягиваем пояса )) или ТЮлька и еще сильней затягиваем ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:форму3

Справку о прописных выдает специально обученный человек в райадминистрации.
Ждать можно и полтора месяца (в зависимости от района)
Шоколадки не берут... разве что с помещенными под обертку 200-300 у.е.
ПС. год назад, это очень давно.
UA
 
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