Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Справку о прописных выдает специально обученный человек в райадминистрации. Ждать можно и полтора месяца (в зависимости от района) Шоколадки не берут... разве что с помещенными под обертку 200-300 у.е. ПС. год назад, это очень давно.
упс, как стремительно меняется этот мир...за 200-300 они бодро сходят на йух... но в ЖЕКах совкошлака "все ходы записаны" и все решается за "шоколадку"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
alfredhaos написав:А как проверить квартиру перед покупкой, кроме нотариуса и юриста?
У меня юрист все проверял. Не только историю квартиры, но и продавца. Когда женился, развелся, кредитную историю, наличие другой недвиги, иски и суды и т.д. В общем, полное досье. И с соседями пообщаться.
Elensk написав:У меня юрист все проверял. Не только историю квартиры, но и продавца. Когда женился, развелся, кредитную историю, наличие другой недвиги, иски и суды и т.д. В общем, полное досье. И с соседями пообщаться.
У меня свежий сюжет: На договоре задатка, нотариус проверил - всё чисто На сделке - арест наложенный день назад.
Купили у меня, по цене которую даже не ожидал получить)) (Так от фонаря поставил, с неизбежной перспективой снижения) ПС Люди продавали большое с покупкой двух поменьше, обычный разъезд. Их объект был в экспозиции очень долго.
Купили у меня, по цене которую даже не ожидал получить)) (Так от фонаря поставил, с неизбежной перспективой снижения) ПС Люди продавали большое с покупкой двух поменьше, обычный разъезд. Их объект был в экспозиции очень долго.
+ а как с задатком?
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.