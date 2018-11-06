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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2622262326242625>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:16

  UA написав:
  Прохожий написав:форму3

Справку о прописных выдает специально обученный человек в райадминистрации.
Ждать можно и полтора месяца (в зависимости от района)
Шоколадки не берут... разве что с помещенными под обертку 200-300 у.е.
ПС. год назад, это очень давно.

упс, как стремительно меняется этот мир...за 200-300 они бодро сходят на йух...
но в ЖЕКах совкошлака "все ходы записаны" и все решается за "шоколадку" 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:24

  alfredhaos написав:А как проверить квартиру перед покупкой, кроме нотариуса и юриста?

У меня юрист все проверял. Не только историю квартиры, но и продавца. Когда женился, развелся, кредитную историю, наличие другой недвиги, иски и суды и т.д. В общем, полное досье.
И с соседями пообщаться.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:25

  baffet написав:
  Хомякоид написав:Будет весело в 2019 :D Недвига в рист :D


Введение налога на выведенный капитал (НнВК) вместо налога на прибыль с 2019 года без критичных потерь для госбюджета возможно только для малого и среднего бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3095409

олигархам норм, власть заботится и оберегает.
а мы или затягиваем пояса )) или ТЮлька и еще сильней затягиваем ))

буффет, конкретики подбросиш или только гуана на вентилятор?

зы: 2 Модераторы, в инязыках не силен, ники воспринимаю на звук 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:37

  Прохожий написав:упс, как стремительно меняется этот мир...за 200-300 они бодро сходят на йух...
но в ЖЕКах совкошлака "все ходы записаны" и все решается за "шоколадку" 8)

Пох что в Жеках записано.
Нотариусу для сделки нужна справка из ЦНАП (РДА) и не ипет.
Или плати или жди.
Покращення)))
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:43

  UA написав:
  Прохожий написав:упс, как стремительно меняется этот мир...за 200-300 они бодро сходят на йух...
но в ЖЕКах совкошлака "все ходы записаны" и все решается за "шоколадку" 8)

Пох что в Жеках записано.
Нотариусу для сделки нужна справка из ЦНАП (РДА) и не ипет.
Или плати или жди.
Покращення)))

реально ДА!
несколько раз имел дело с ЦНАП Соломенского р-на, все быстро четко и без "бакшиша".

зы: вы госслужащий? :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:43

  Elensk написав:У меня юрист все проверял. Не только историю квартиры, но и продавца. Когда женился, развелся, кредитную историю, наличие другой недвиги, иски и суды и т.д. В общем, полное досье.
И с соседями пообщаться.

У меня свежий сюжет:
На договоре задатка, нотариус проверил - всё чисто
На сделке - арест наложенный день назад.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52

  Прохожий написав:зы: вы госслужащий? :twisted:

Рыл я, рыл!
Где Захар?!
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:У меня свежий сюжет:
На договоре задатка, нотариус проверил - всё чисто
На сделке - арест наложенный день назад.


и как в итоге разрулили?



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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:05

  kingkongovets написав:
и как в итоге разрулили?


Купили у меня, по цене которую даже не ожидал получить))
(Так от фонаря поставил, с неизбежной перспективой снижения)
ПС Люди продавали большое с покупкой двух поменьше, обычный разъезд.
Их объект был в экспозиции очень долго.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
и как в итоге разрулили?


Купили у меня, по цене которую даже не ожидал получить))
(Так от фонаря поставил, с неизбежной перспективой снижения)
ПС Люди продавали большое с покупкой двух поменьше, обычный разъезд.
Их объект был в экспозиции очень долго.


+
а как с задатком?


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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