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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2623262426252626>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:11

  UA написав:
  kingkongovets написав:
и как в итоге разрулили?


Купили у меня, по цене которую даже не ожидал получить))
(Так от фонаря поставил, с неизбежной перспективой снижения)
ПС Люди продавали большое с покупкой двух поменьше, обычный разъезд.
Их объект был в экспозиции очень долго.

вы покупали или продавали?
что оказалось под залогом?
или просто 5% получали? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:22

  kingkongovets написав:+
а как с задатком?

Задаток держали у себя рылы. Вернули покупателям.
Кроме того там был эксклюзив (без комиссии для покупателя) и рылы (агенство) успели получить от продавца часть вознаграждения за свой тяжкий труд. Не отдали.))
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:24

  Прохожий написав:вы покупали или продавали?
что оказалось под залогом?
или просто 5% получали? :mrgreen:

5% счас никто не дает... Мож в самом дешевом сегменте.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Задаток держали у себя рылы. Вернули покупателям.
Кроме того там был эксклюзив (без комиссии для покупателя) и рылы (агенство) успели получить от продавца часть вознаграждения за свой тяжкий труд. Не отдали.))


так шо - продавцы так и не полиняли на «в двойном размере» за свою бочину?



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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КК как Вы решаете вопрос с воинственными бабушками во время кап.ремонта коммерческих помещений?
Оплатил бабульке из самой страдающей квартиры Трускавец, дорогу и на водолечебницу.
Прибежали кошелки из квартир, находящихся через два - три этажа... шо им тоже жуть как мешает.
Компаньон (переговоры это его самая сильная черта) пообещал растворить в бочке с кислотой, а не Трускавец))...
Теперь угрожают телевизором, Кличком и прочими карами.
ПС. У меня там штроборез с пром. пылесосом трудится. Перфораторы совсем минимально используются.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:КК как Вы решаете вопрос с воинственными бабушками во время кап.ремонта коммерческих помещений?
Оплатил бабульке из самой страдающей квартиры Трускавец, дорогу и на водолечебницу.
Прибежали кошелки из квартир, находящихся через два - три этажа... шо им тоже жуть как мешает.
Компаньон (переговоры это его самая сильная черта) пообещал растворить в бочке с кислотой, а не Трускавец))...
Теперь угрожают телевизором, Кличком и прочими карами.
ПС. У меня там штроборез с пром. пылесосом трудится. Перфораторы совсем минимально используются.


хы)
у меня есть объекты с таким раритетным коммуняцким номенклатурным контингентом шпздц
но с ремонтами разбираются арендаторы, моя роль - внимательно выслушивать, поддакивать возмущаясь и согласно негодовать
как то так)

https://youtu.be/tJKnju02c3U


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Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 06 лис, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:49

  kingkongovets написав:так шо - продавцы так и не полиняли на «в двойном размере» за свою бочину?


Покупатели взысканием точно заниматься не будут.
Простые, жуть как испугавшиеся люди.
Рылам хорошо.Они и с неудавшегося продавца что то поимели и на моей сделке с покупателей комиссию взяли.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:55

  kingkongovets написав:хы)
у меня есть объекты с таким раритетным коммуняцким номенклатурным контингентом шпздц
но с ремонтами разбираются арендаторы, моя роль - внимательно выслушивать, поддакивать возмущаясь и согласно негодовать
как то так)

https://youtu.be/tJKnju02c3U

Не, ну хорошо устроились))
На чужой жадности (желании заработать) в рай.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:58

  UA написав:
  Прохожий написав:упс, как стремительно меняется этот мир...за 200-300 они бодро сходят на йух...
но в ЖЕКах совкошлака "все ходы записаны" и все решается за "шоколадку" 8)

Пох что в Жеках записано.
Нотариусу для сделки нужна справка из ЦНАП (РДА) и не ипет.
Или плати или жди.
Покращення)))


Уже отменили. Никакой справки из ЦНАПа месяц назад с меня нотариус не требовал. Доки на квартиру, оценка, паспорт, код и все. Для покупателя отдельно делали справки по коммуналке.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Не, ну хорошо устроились))
На чужой жадности (желании заработать) в рай.


подумываю вести коллоквиумы на тему «как сдавая шлачек утирать носы спесивым обладателям модных мопов»)


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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