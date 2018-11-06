Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Купили у меня, по цене которую даже не ожидал получить)) (Так от фонаря поставил, с неизбежной перспективой снижения) ПС Люди продавали большое с покупкой двух поменьше, обычный разъезд. Их объект был в экспозиции очень долго.
вы покупали или продавали? что оказалось под залогом? или просто 5% получали?
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Задаток держали у себя рылы. Вернули покупателям. Кроме того там был эксклюзив (без комиссии для покупателя) и рылы (агенство) успели получить от продавца часть вознаграждения за свой тяжкий труд. Не отдали.))
UA написав:Задаток держали у себя рылы. Вернули покупателям. Кроме того там был эксклюзив (без комиссии для покупателя) и рылы (агенство) успели получить от продавца часть вознаграждения за свой тяжкий труд. Не отдали.))
так шо - продавцы так и не полиняли на «в двойном размере» за свою бочину?
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
КК как Вы решаете вопрос с воинственными бабушками во время кап.ремонта коммерческих помещений? Оплатил бабульке из самой страдающей квартиры Трускавец, дорогу и на водолечебницу. Прибежали кошелки из квартир, находящихся через два - три этажа... шо им тоже жуть как мешает. Компаньон (переговоры это его самая сильная черта) пообещал растворить в бочке с кислотой, а не Трускавец))... Теперь угрожают телевизором, Кличком и прочими карами. ПС. У меня там штроборез с пром. пылесосом трудится. Перфораторы совсем минимально используются.
UA написав:КК как Вы решаете вопрос с воинственными бабушками во время кап.ремонта коммерческих помещений? Оплатил бабульке из самой страдающей квартиры Трускавец, дорогу и на водолечебницу. Прибежали кошелки из квартир, находящихся через два - три этажа... шо им тоже жуть как мешает. Компаньон (переговоры это его самая сильная черта) пообещал растворить в бочке с кислотой, а не Трускавец))... Теперь угрожают телевизором, Кличком и прочими карами. ПС. У меня там штроборез с пром. пылесосом трудится. Перфораторы совсем минимально используются.
хы) у меня есть объекты с таким раритетным коммуняцким номенклатурным контингентом шпздц но с ремонтами разбираются арендаторы, моя роль - внимательно выслушивать, поддакивать возмущаясь и согласно негодовать как то так)
kingkongovets написав:хы) у меня есть объекты с таким раритетным коммуняцким номенклатурным контингентом шпздц но с ремонтами разбираются арендаторы, моя роль - внимательно выслушивать, поддакивать возмущаясь и согласно негодовать как то так)