Додано: Вів 06 лис, 2018 22:42

UA написав: Задаток держали у себя рылы. Вернули покупателям.

Кроме того там был эксклюзив (без комиссии для покупателя) и рылы (агенство) успели получить от продавца часть вознаграждения за свой тяжкий труд. Не отдали.))



так шо - продавцы так и не полиняли на «в двойном размере» за свою бочину?







Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk так шо - продавцы так и не полиняли на «в двойном размере» за свою бочину?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.