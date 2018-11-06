Т.е. продавец подписал предварительный договор, по которому получил задаток, но деньги не взял? Это как? С него же теперь по этому договору можно деньги отсудить.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:02
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:26
Я при этом не присутствовал.
Но перед дачей задатка объект у нотариуса проверяли.
Скорее стандартная бумажка составленная агентством, по которой задаток хранится у них.
ПС. Большинству продавцов сложно составить обяву на ОЛХ.
В тонкостях задатка они вряд ли разбираются. Рыл сказал - "мы всегда так делаем и всё было хорошо" и норм.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:36
Уверены что отменили?))
Некоторые нотариусы получили возможность делать такие справки получив официальный доступ к базам ЦНАП.
Купили Вы квартиру, а там табор зарегистрирован.
В суд?
Вспомнил. Справку действительно отменили. Но все вменяемые нотариусы настоятельно рекомендуют её получить. Или смотрят сами через реестры ЦНАП. У кого такой доступ есть.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:54
UA
Так вы и рыл , и сами на перекупе квартир (собственных) играете ?
При этом еще и в ремонтах хорошо разбираетесь.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:13
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