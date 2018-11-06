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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2623262426252626

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:02

  UA написав:Задаток держали у себя рылы.


Т.е. продавец подписал предварительный договор, по которому получил задаток, но деньги не взял? Это как? С него же теперь по этому договору можно деньги отсудить.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:26

  Elensk написав:
  UA написав:Задаток держали у себя рылы.


Т.е. продавец подписал предварительный договор, по которому получил задаток, но деньги не взял? Это как? С него же теперь по этому договору можно деньги отсудить.

Я при этом не присутствовал.
Но перед дачей задатка объект у нотариуса проверяли.
Скорее стандартная бумажка составленная агентством, по которой задаток хранится у них.
ПС. Большинству продавцов сложно составить обяву на ОЛХ.
В тонкостях задатка они вряд ли разбираются. Рыл сказал - "мы всегда так делаем и всё было хорошо" и норм.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:36

  Elensk написав:
Уже отменили. Никакой справки из ЦНАПа месяц назад с меня нотариус не требовал. Доки на квартиру, оценка, паспорт, код и все. Для покупателя отдельно делали справки по коммуналке.

Уверены что отменили?))
Некоторые нотариусы получили возможность делать такие справки получив официальный доступ к базам ЦНАП.
Купили Вы квартиру, а там табор зарегистрирован.
В суд?
Вспомнил. Справку действительно отменили. Но все вменяемые нотариусы настоятельно рекомендуют её получить. Или смотрят сами через реестры ЦНАП. У кого такой доступ есть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:54

UA
Так вы и рыл , и сами на перекупе квартир (собственных) играете ?
При этом еще и в ремонтах хорошо разбираетесь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:13

  zzzzzz написав:UA
Так вы и рыл , и сами на перекупе квартир (собственных) играете ?
При этом еще и в ремонтах хорошо разбираетесь.

Та рыл я, рыл
Б... где Захар?
Он бы подтвердил...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:18

  UA написав:Вспомнил. Справку действительно отменили. Но все вменяемые нотариусы настоятельно рекомендуют её получить. Или смотрят сами через реестры ЦНАП. У кого такой доступ есть.


Я думала у всех нотариусов этот доступ есть и не только к ЦНАП. Там проверка по нескольким десяткам разных реестров шла, я во все не вникала.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:22

  UA написав:ПС. Большинству продавцов сложно составить обяву на ОЛХ.


Мне не сложно, но я не оставляла. И больше не буду выставлять квартиры в продажу самостоятельно. Все равно 95% звонков от риелторов, вот пусть между собой и общаются.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:22

Чего на этой ветке такие нервные ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 28720
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2805 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:35

  zzzzzz написав:Чего на этой ветке такие нервные ? :D

Недвижимость дешевеет (с отскоками) уже 10-й год :mrgreen:
UA
 
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