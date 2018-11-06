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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:02
UA написав:
Задаток держали у себя рылы.
Т.е. продавец подписал предварительный договор, по которому получил задаток, но деньги не взял? Это как? С него же теперь по этому договору можно деньги отсудить.
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Elensk
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:26
Elensk написав: UA написав:
Задаток держали у себя рылы.
Т.е. продавец подписал предварительный договор, по которому получил задаток, но деньги не взял? Это как? С него же теперь по этому договору можно деньги отсудить.
Я при этом не присутствовал.
Но перед дачей задатка объект у нотариуса проверяли.
Скорее стандартная бумажка составленная агентством, по которой задаток хранится у них.
ПС. Большинству продавцов сложно составить обяву на ОЛХ.
В тонкостях задатка они вряд ли разбираются. Рыл сказал - "мы всегда так делаем и всё было хорошо" и норм.
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UA
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:36
Elensk написав:
Уже отменили. Никакой справки из ЦНАПа месяц назад с меня нотариус не требовал. Доки на квартиру, оценка, паспорт, код и все. Для покупателя отдельно делали справки по коммуналке.
Уверены что отменили?))
Некоторые нотариусы получили возможность делать такие справки получив официальный доступ к базам ЦНАП.
Купили Вы квартиру, а там табор зарегистрирован.
В суд?
Вспомнил. Справку действительно отменили. Но все вменяемые нотариусы настоятельно рекомендуют её получить. Или смотрят сами через реестры ЦНАП. У кого такой доступ есть.
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UA
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:54
UA
Так вы и рыл , и сами на перекупе квартир (собственных) играете ?
При этом еще и в ремонтах хорошо разбираетесь.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:13
zzzzzz написав:UA
Так вы и рыл , и сами на перекупе квартир (собственных) играете ?
При этом еще и в ремонтах хорошо разбираетесь.
Та рыл я, рыл
Б... где Захар?
Он бы подтвердил...
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UA
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:18
UA написав:
Вспомнил. Справку действительно отменили. Но все вменяемые нотариусы настоятельно рекомендуют её получить. Или смотрят сами через реестры ЦНАП. У кого такой доступ есть.
Я думала у всех нотариусов этот доступ есть и не только к ЦНАП. Там проверка по нескольким десяткам разных реестров шла, я во все не вникала.
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Elensk
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:22
UA написав:
ПС. Большинству продавцов сложно составить обяву на ОЛХ.
Мне не сложно, но я не оставляла. И больше не буду выставлять квартиры в продажу самостоятельно. Все равно 95% звонков от риелторов, вот пусть между собой и общаются.
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Elensk
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:22
Чего на этой ветке такие нервные ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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UA
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