Квартиры уже где-то с весны по ценам пошли в рост.
По всему Киеву не скажу, но Левый берег уже норм подорожал...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:46
Квартиры уже где-то с весны по ценам пошли в рост.
По всему Киеву не скажу, но Левый берег уже норм подорожал...
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:53
Та я уже боюсь тут зззззузжать
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:29
Эпицентр.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:33
Вам нужен один звонок от покупателя.
По аренде 90% звонков от маклеров, а снимают в 75% случаев , те, которые пришли сами.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И с соседями поговорил уже, и вроде все чисто, но что-то смущает в продавце))
А сделка идет по безналу же?
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03
alfredhaos
Есть декларации чтоб доказать легальность денег для покупки Недвиж?
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