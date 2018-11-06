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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2624262526262627

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:46

Квартиры уже где-то с весны по ценам пошли в рост.
По всему Киеву не скажу, но Левый берег уже норм подорожал...
alfaro23
 
Повідомлень: 16
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:53

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Чего на этой ветке такие нервные ? :D

заметил? :mrgreen:
конкурентов много.
это не мы с тобой - любители, тут профи обитают, без страха и упрёка.


Та я уже боюсь тут зззззузжать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:29

  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Эпицентр.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:33

  Elensk написав:
  UA написав:ПС. Большинству продавцов сложно составить обяву на ОЛХ.


Мне не сложно, но я не оставляла. И больше не буду выставлять квартиры в продажу самостоятельно. Все равно 95% звонков от риелторов, вот пусть между собой и общаются.

Вам нужен один звонок от покупателя.
По аренде 90% звонков от маклеров, а снимают в 75% случаев , те, которые пришли сами.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И с соседями поговорил уже, и вроде все чисто, но что-то смущает в продавце))
А сделка идет по безналу же?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03

alfredhaos
Есть декларации чтоб доказать легальность денег для покупки Недвиж?
X-Fresh
 
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