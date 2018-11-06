Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На сделку приходит представитель банка и выдает вам все бумажки, что деньги прошли по безналу. Но отдаете вы их наличкой в руки продавца. Эту услугу организовывают или риелтор, или нотариус.
Знаю об этой схеме много лет, о ней рассказывал и нотариус, и риэлтор, и даже адвокат, стоило раньше 700 грн., сейчас - не знаю, сколько. Но меня смущает в этом всем один момент.
Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?
Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?
Как Serg-ik Сержику: 1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира 2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки
Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
На сделку приходит представитель банка и выдает вам все бумажки, что деньги прошли по безналу. Но отдаете вы их наличкой в руки продавца. Эту услугу организовывают или риелтор, или нотариус.
Знаю об этой схеме много лет, о ней рассказывал и нотариус, и риэлтор, и даже адвокат, стоило раньше 700 грн., сейчас - не знаю, сколько. Но меня смущает в этом всем один момент.
Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?
Покажеш платежку проведенню банком. А получал на или не получал, пусть обьясняется с банком.
В моем случае, когда приобретал недвижимость (не в Киеве), давно знакомый нотариус предложила написать в договоре почти дословно следующее: "Расчеты по сделке были осуществлены предварительно" без уточнения подробностей. Рассчитался, естественно, на месте валютой, не привлекая риэлтора и банковских сотрудников.
В моем случае, когда приобретал недвижимость (не в Киеве), давно знакомый нотариус предложила написать в договоре почти дословно следующее: "Расчеты по сделке были осуществлены предварительно" без уточнения подробностей. Рассчитался, естественно, на месте валютой, не привлекая риэлтора и банковских сотрудников.
Так це він дистанціювався від питання:-) Обов'язок розрахунок проводити в законний спосіб то на Вас:- (покупцю)