Додано: Сер 07 лис, 2018 12:54

На сделку приходит представитель банка и выдает вам все бумажки, что деньги прошли по безналу. Но отдаете вы их наличкой в руки продавца. Эту услугу организовывают или риелтор, или нотариус.

Знаю об этой схеме много лет, о ней рассказывал и нотариус, и риэлтор, и даже адвокат, стоило раньше 700 грн., сейчас - не знаю, сколько. Но меня смущает в этом всем один момент.Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?