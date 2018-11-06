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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2626262726282629>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk

На сделку приходит представитель банка и выдает вам все бумажки, что деньги прошли по безналу. Но отдаете вы их наличкой в руки продавца. Эту услугу организовывают или риелтор, или нотариус.


Знаю об этой схеме много лет, о ней рассказывал и нотариус, и риэлтор, и даже адвокат, стоило раньше 700 грн., сейчас - не знаю, сколько. Но меня смущает в этом всем один момент.

Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?

Как Serg-ik Сержику:
1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира
2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки

Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01

  Сержик написав:Elensk

На сделку приходит представитель банка и выдает вам все бумажки, что деньги прошли по безналу. Но отдаете вы их наличкой в руки продавца. Эту услугу организовывают или риелтор, или нотариус.


Знаю об этой схеме много лет, о ней рассказывал и нотариус, и риэлтор, и даже адвокат, стоило раньше 700 грн., сейчас - не знаю, сколько. Но меня смущает в этом всем один момент.

Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?

:mrgreen:
Покажеш платежку проведенню банком. А получал на или не получал, пусть обьясняется с банком.

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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik

Понял, спасибо.

В моем случае, когда приобретал недвижимость (не в Киеве), давно знакомый нотариус предложила написать в договоре почти дословно следующее: "Расчеты по сделке были осуществлены предварительно" без уточнения подробностей. Рассчитался, естественно, на месте валютой, не привлекая риэлтора и банковских сотрудников.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:05

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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:16

  Сержик написав:Serg-ik

Понял, спасибо.

В моем случае, когда приобретал недвижимость (не в Киеве), давно знакомый нотариус предложила написать в договоре почти дословно следующее: "Расчеты по сделке были осуществлены предварительно" без уточнения подробностей. Рассчитался, естественно, на месте валютой, не привлекая риэлтора и банковских сотрудников.

:-)
Так це він дистанціювався від питання:-)
Обов'язок розрахунок проводити в законний спосіб то на Вас:- (покупцю)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:25

  Сержик написав:Serg-ik

Понял, спасибо.

В моем случае, когда приобретал недвижимость (не в Киеве), давно знакомый нотариус предложила написать в договоре почти дословно следующее: "Расчеты по сделке были осуществлены предварительно" без уточнения подробностей. Рассчитался, естественно, на месте валютой, не привлекая риэлтора и банковских сотрудников.

Этим летом продавал квартиру (не в Киеве), все именно так и произошло.

А когда я покупал , то на сделку нотар, по нашей просьбе, пригласил банковского сотрудника - но чесно сказать это было лишние (стоило 800грн).

Возьмите и моих 5 копеек :mrgreen:

ПыСы Во всех случаех писалась расписка, от руки, где указывалась полная сума сделки, и кто сколько получил на самом деле.

А в одном из случаев ,когда покупаном был я, снял на видео (продаван без проблем согласился), как он зачитывает с расписки на камеру сколько и за что получил денег.
Но последнее наверное тоже было лишнее, хотя решил таким образом перестраховаться, так как цена сделки была занижена в договоре.
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 07 лис, 2018 13:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladus17 написав:Во всех случаех писалась расписка, от руки, где указывалась полная сума зделки, и кто сколько получил на самом деле.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:08

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Настолько гармонично смотрятся, что кажется как-будто они стояли там всегда.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:11

  airmax78 написав:Настолько гармонично смотрятся, что кажется как-будто они стояли там всегда.

И видовые окна, окно в окно... "красота"...
Дома стоят настолько близко, что жильцы смогут здороваться не повышая голоса. ;)
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