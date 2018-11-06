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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2626262726282629

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Мне не сложно, но я не оставляла. И больше не буду выставлять квартиры в продажу самостоятельно. Все равно 95% звонков от риелторов, вот пусть между собой и общаются.

... а що, Ви зразу звертаєтесь в якесь агенство, чи до знайомого ріелтора?
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Сержик написав:Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных.


Как это? Подписываются договоры на открытие текущих счетов, подписываются платежки. Представитель банка потом все это проводит. А если и нет, то доки с печатями у вас есть, остальные вопросы к банку.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:24

  Долярчик написав:
  Elensk написав:Мне не сложно, но я не оставляла. И больше не буду выставлять квартиры в продажу самостоятельно. Все равно 95% звонков от риелторов, вот пусть между собой и общаются.

... а що, Ви зразу звертаєтесь в якесь агенство, чи до знайомого ріелтора?


В Киеве искала риелтора по отзывам. Отобрала 5 человек, пообщалась и выбрала одного.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Настолько гармонично смотрятся, что кажется как-будто они стояли там всегда.

И видовые окна, окно в окно... "красота"...
Дома стоят настолько близко, что жильцы смогут здороваться не повышая голоса. ;)

Так это же хорошо. Дружно будут жить. Дома стоят на отличном расстоянии. Не менее 30м друг от друга. Просто это ракурс такой. В этом-то и вся прелесть: вот они превращаются в 35 этажную стену, а вот уже снова порознь, а теперь опять в стену и снова порознь. Ожившая архитектура.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:45

  Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?

Я вам так скажу. На вторичке, адекватность участников сделки важнее состояния недвижимости.
Смотришь ОЛХ, О! вроде хороший вариант, приходишь на просмотр- продавец мутный, нервный, путается в "показаниях", внешность отталкивающая, стремная.
Приходишь вечером поговорить с соседями: "А это быддло? Как же знаем. Муудак редкостный и т.д..."
Как то перестает такой вариант быть интересным))
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вы ходите общаться к соседям? Если бы ко мне пришел кто-то с улицы с вопросами, я бы послал. Если продают соседнюю квартиру, ко мне крестный ход будет из потенциальных покупателей?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:53

  Elensk написав:
Как это? Подписываются договоры на открытие текущих счетов, подписываются платежки. Представитель банка потом все это проводит. А если и нет, то доки с печатями у вас есть, остальные вопросы к банку.

если проводки через банк не было, то легко обернуть дело как шахраство группы лиц по предварительному сговору.
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