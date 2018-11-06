... а що, Ви зразу звертаєтесь в якесь агенство, чи до знайомого ріелтора?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... а що, Ви зразу звертаєтесь в якесь агенство, чи до знайомого ріелтора?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как это? Подписываются договоры на открытие текущих счетов, подписываются платежки. Представитель банка потом все это проводит. А если и нет, то доки с печатями у вас есть, остальные вопросы к банку.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:24
В Киеве искала риелтора по отзывам. Отобрала 5 человек, пообщалась и выбрала одного.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29
Так это же хорошо. Дружно будут жить. Дома стоят на отличном расстоянии. Не менее 30м друг от друга. Просто это ракурс такой. В этом-то и вся прелесть: вот они превращаются в 35 этажную стену, а вот уже снова порознь, а теперь опять в стену и снова порознь. Ожившая архитектура.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:45
Я вам так скажу. На вторичке, адекватность участников сделки важнее состояния недвижимости.
Смотришь ОЛХ, О! вроде хороший вариант, приходишь на просмотр- продавец мутный, нервный, путается в "показаниях", внешность отталкивающая, стремная.
Приходишь вечером поговорить с соседями: "А это быддло? Как же знаем. Муудак редкостный и т.д..."
Как то перестает такой вариант быть интересным))
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как вы ходите общаться к соседям? Если бы ко мне пришел кто-то с улицы с вопросами, я бы послал. Если продают соседнюю квартиру, ко мне крестный ход будет из потенциальных покупателей?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:53
если проводки через банк не было, то легко обернуть дело как шахраство группы лиц по предварительному сговору.
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