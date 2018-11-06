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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2628262926302631>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:22

  UA написав:т.е. к вам приходят и говорят - "я ваш будущий сосед" а вы в ответ - "да пошел ты"...
"Наверное элитный дом" подумает покупатель...

а если: "извините, я не могу давать информацию о соседях без их разрешения третьим лицам"?
может тогда покупатель додумается, что и сам не совсем "элитен"?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:28

  _Mykola_ написав:"Так, согласно новым нормам для проектирования домов выше 11 этажей максимально допустимый процент застройки земельного участка составляет 30%, а остальные 70% отводятся на обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок. Для 9−10-этажных домов максимальный процент застройки составляет 35%, для 5−8-этажных — 40%, для 4-этажных — 45%. При строительстве разноуровневых жилых домов в расчет принимается средняя этажность здания. Эта норма будет распространяться только на новое строительство."

- Вы должны были не застраивать эту территорию, а сделать там зону отдыха и детские площадки!
- Не застраивать?
- Не застраивать.
- 70 процентов?
- 70 процентов.
- Под детские площадки?
- Под детские площадки.
- Да я тебя!!!

Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:37

  Yuri_T написав:
  UA написав:т.е. к вам приходят и говорят - "я ваш будущий сосед" а вы в ответ - "да пошел ты"...
"Наверное элитный дом" подумает покупатель...

а если: "извините, я не могу давать информацию о соседях без их разрешения третьим лицам"?

Если звучит такой ответ, то отношения у соседей ровные.
Поверите, если есть негатив, как правило изливают на человека готового выслушать.
  Yuri_T написав:может тогда покупатель додумается, что и сам не совсем "элитен"?

Покупатель меньше всего должен думать как он выглядит... правильно ли его поймут.
В конце концов, он же не под дверь пришел пописать))
Задача обезопасить возможную сделку. Тут лишней информации не бывает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:т.е. к вам приходят и говорят - "я ваш будущий сосед" а вы в ответ - "да пошел ты"...
"Наверное элитный дом" подумает покупатель...

Совершенно верно. Таких "будущих соседей" будет еще вагон. Станет человек реальным соседом, будет здороваться, а пока это незнакомый хрен, который что-то от меня хочет и беспокоит меня во время моего отдыха.
  UA написав:Но ничего, нормально пообщались. Дедок подробно рассказал

Это повезло, что попался скучающий дедок. А будь это его сынок, который только с любовницей баньку растопил, пока жены нет дома, а тут звонок в неподходящее время. Шок, испуг, еще и ружье висит на стене. Кто-то не сдержится.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55

  Elensk написав:
  Сержик написав:Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных.


Как это? Подписываются договоры на открытие текущих счетов, подписываются платежки. Представитель банка потом все это проводит. А если и нет, то доки с печатями у вас есть, остальные вопросы к банку.

Открыть текущие счета на выезде? Делать миллионные проводки... Насколько я знаю банкиров, они не пойдут на такой риск. Им нужно паспорта, коды ксерить, штампы ставить.
Я бы еще понял в отделении банка открыть счета и сделать проводку без внесения денег в кассу, но привозить пакет документов к нотариусу?.. Интересно, кто-то потом ходил в банк и пытался взять выписку по своему счету? Есть ли там эта операция? Есть ли счет? Или все это проштамповали в расчете, что никогда нигде не всплывет, а если всплывет сказать, что клиент все подделал и никто с такой подписью у нас не работал?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:59

  UA написав:
  Yuri_T написав:
  UA написав:т.е. к вам приходят и говорят - "я ваш будущий сосед" а вы в ответ - "да пошел ты"...
"Наверное элитный дом" подумает покупатель...

а если: "извините, я не могу давать информацию о соседях без их разрешения третьим лицам"?

Если звучит такой ответ, то отношения у соседей ровные.
Поверите, если есть негатив, как правило изливают на человека готового выслушать.
  Yuri_T написав:может тогда покупатель додумается, что и сам не совсем "элитен"?

Покупатель меньше всего должен думать как он выглядит... правильно ли его поймут.
В конце концов, он же не под дверь пришел пописать))
Задача обезопасить возможную сделку. Тут лишней информации не бывает.

навпаки, розкажуть, який той класний, аби шоб позбутися небажаного сусіда
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В конце концов, он же не под дверь пришел пописать))

Как по мне беспокоить незнакомых людей расспросами и пописать под дверь это вещи одного вида, пусть и разной величины. Я ни разу не ходил по соседям покупаемых квартир. Мне это и в голову не приходило, поэтому с негативом отнесся, если бы меня беспокоили. Хотя... бумажка в 200 гривен или бутылка в качестве компенсации меня может и устроили бы, но что я могу сказать "живет дедок, здороваемся", а что у него долгов выше крыши, квартира незаконно выведена из залога и он болен тубекрулезом, откуда я могу знать?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04

  UA написав:
  zzzzzz написав:Чего на этой ветке такие нервные ? :D

Недвижимость дешевеет (с отскоками) уже 10-й год :mrgreen:


Есть другой вариант ответа. Присутствует подсознательный страх перед забитыми окнами :D
Зображення
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что. Свершилось. Государству дешевле привлечь матрасников, чем внешние заимстования. Ну что, аренда говорите, даёт 5% в год в валюте. Ну-нуЗображення
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:24

  CRUSADER написав:Ну что. Свершилось. Государству дешевле привлечь матрасников, чем внешние заимстования. Ну что, аренда говорите, даёт 5% в год в валюте. Ну-нуЗображення


А кто предлагает?
Elensk
 
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